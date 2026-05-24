Balog Zoltán: nem volt kormányzati kérés a kegyelmi ügyben

Balog Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget.

Megerősítette továbbá Schanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, mely szerint "nyomatékosan kérte", hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

Valóban beszéltem Schanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak látom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt, ezért javaslom, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony

- idézte fel Balog Zoltán.

Azt is mondta: ebben semmi újdonság nincs, hiszen már korábban elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre ügyében.