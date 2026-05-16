Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita kolostor épületét

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt.
2026. május 16., szombat 16:43
Vágólapra másolva!

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi "tárlatvezetést" - áll az MTI közleményében.

Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak "Rogán féle luxusminisztériumnak" nevezett korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a kétezer hely.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés - közölte Magyar Péter. 

Hozzátette, azon gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a "luxusminisztériumot", ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. 

Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a Belügyminisztérium épületének egy részét is.

 

