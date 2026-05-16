Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita kolostor épületét

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi "tárlatvezetést" - áll az MTI közleményében.

Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak "Rogán féle luxusminisztériumnak" nevezett korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a kétezer hely.