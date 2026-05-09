Forsthoffer Ágnes: új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében

A mai nap történelmi lehetőséget nyit a magyar nép számára, változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében - mondta Forsthoffer Ágnes (Tisza), az Országgyűlés újonnan megválasztott elnöke szombaton.
2026. május 09., szombat 13:17
Az Országgyűlés alakuló ülésén, megválasztása és ünnepélyes eskütétele után mondott beszédében Forsthoffer Ágnes kiemelte: az Országház nem a pártok, 

hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen

. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye; ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz - jelentette ki.

Úgy fogalmazott, új szemléletre van szükség az Országgyűlés Hivatalának vezetésében is: a rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra.

A házelnök közölte: első döntése, hogy 12 év után az Országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja.

