Forsthoffer Ágnes: új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében

Az Országgyűlés alakuló ülésén, megválasztása és ünnepélyes eskütétele után mondott beszédében Forsthoffer Ágnes kiemelte: az Országház nem a pártok,

hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen

. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye; ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz - jelentette ki.

Úgy fogalmazott, új szemléletre van szükség az Országgyűlés Hivatalának vezetésében is: a rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra.

A házelnök közölte: első döntése, hogy 12 év után az Országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja.