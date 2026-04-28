A mentelmi jog nem személyhez, hanem tisztséghez kötődik

Az országgyűlésben helyet foglaló tisztségviselők és mandátummal rendelkező képviselők személyes biztonságának fokozott védelmével óvja a törvényhozó testület függetlenségét a parlamenten kívüli illetéktelen befolyásoktól és zaklatásoktól. Az országgyűlési képviselőket a mentelmi jog védi, amelynek célja a zavartalan parlamenti munka és a függetlenség biztosítása a külső befolyással szemben. Ez a jog nem személyes privilégium, hanem a tisztséghez kötődő garancia.

Orbán Viktor parlamenti beszéde 2026. február 23-án a Parlamentben, az őt hallgató képviselőket a mandátumuk lejárásáig védi a mentelmi jog

A mentelmi jog két fő része

A védelem két, tartalmilag elkülönülő formában jelenik meg. Egyrészt a képviselő nem vonható felelősségre bíróság vagy más hatóság előtt a megbízatása során leadott szavazata, valamint az általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a védelem a mandátum lejárta után is fennmarad ezekre a konkrét cselekedetekre nézve. persze van kivétel, ugyanis a fentiek nem vonatkoznak a polgári jogi felelősségre (pl. kártérítés), illetve bizonyos bűncselekményekre, mint a közösség elleni uszítás vagy a nemzeti jelkép megsértése.

A képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető- vagy szabálysértési eljárást indítani, illetve kényszerintézkedést (pl. őrizetbe vétel) alkalmazni. Amennyiben