Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Egyre több név válik ismertté a Tisza Párt által alakítandó kormányból. A leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én

Lassan nyilvános a Magyar Péter vezette kormány többsége

Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

– A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse" – fogalmazott a leendő kormányfő.