Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Újabb miniszterek nevei váltak nyilvánossá, miután a Tisza Párt elnöke megnevezte kormányának újabb két tagját. Magyar Péter Lőrincz Viktóriát kérte fel vidékfejlesztési miniszternek, Ruff Bálint vezetheti a Miniszterelnökséget.
2026. április 22., szerda 13:33
Frissítve: 2026. április 22., szerda 13:49
Egyre több név válik ismertté a Tisza Párt által alakítandó kormányból. A leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én
Fotó: Hegedüs Róbert

Lassan nyilvános a Magyar Péter vezette kormány többsége

Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

– A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse" – fogalmazott a leendő kormányfő.

Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

Magyar Péter úgy folytatta: megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.

– Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre – közölte Magyar Péter.

A leendő kormány eddig nyilvánosságra hozott nevei

  • Magyar Péter miniszterelnök,
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Kármán András pénzügyminiszter,
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
  • Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
  • Bóna Szabolcs az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
  • Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter, 
  • Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

