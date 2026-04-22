Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés
Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter
Egyre több név válik ismertté a Tisza Párt által alakítandó kormányból. A leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
Lassan nyilvános a Magyar Péter vezette kormány többsége
Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.
– A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse" – fogalmazott a leendő kormányfő.
Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.
Magyar Péter úgy folytatta: megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.
– Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre – közölte Magyar Péter.
A leendő kormány eddig nyilvánosságra hozott nevei
- Magyar Péter miniszterelnök,
- Orbán Anita külügyminiszter,
- Kármán András pénzügyminiszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
- Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter,
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
- Bóna Szabolcs az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
- Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter,
- Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Nyitókép: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Zelenszkij bejelentette: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása
Gulyás Gergely: egyezség alakult ki a parlamenti bizottsági helyek megosztásáról
Magyar Péter megnevezte kormánya hét miniszterét
Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza az Országgyűlés elnökének
Három hét van a választási plakátok eltávolítására
Minden szavazatot megszámoltak, megvan a végeredmény: maradt a Tisza kétharmad
Újraválasztották Lezsák Sándort a Nemzeti Fórum elnökének
Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakcióvezetőjének
A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról
Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat
Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár az új kormány megalakulása után is