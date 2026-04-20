Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza az Országgyűlés elnökének
Magyar Péter megnevezte kormánya hét miniszterét
Magyar Péter bejelentette: a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz.
A leendő kormányfő közölte: az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz.
A miniszterjelöltek elfogadták a felkérést - tette hozzá.
Magyar Péter további minisztériumokat jelentett be
Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.
A minisztériumok pontos elnevezést a jelöltek bemutatásakor ismertetik - közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket.
Magyar Péter azt is mondta: hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
