Magyar Péter: erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához

Magyar Péter sajtótájékoztatón azt mondta, erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, erős, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség - jelentette ki.

A magyar kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy az ezeréves magyar-lengyel barátságban új fejezetet tudnak nyitni.

Elmondta, ha a magyar történelem nehéz volt, akkor a lengyel történelem extrém nehéz volt. Lengyelország mégis itt van, erősebb, mint valaha, Magyarország is itt van, és bizonyos benne, hogy rövidesen erősebb lesz, mint valaha.

Felidézte, a kampány kezdetén megígérte, ha megválasztják, első hivatalos miniszterelnöki útja a lengyel fővárosba vezet majd.

Magyar Péter megköszönte Donald Tusknak a támogatását, amelyet már a megválasztása előtt is kifejezett.