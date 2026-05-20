Megtalálták az utolsó két búvár holttestét, akiket a Maldív-szigeteken ért tragédia
Az utolsó két holttestet is felhozták szerdán egy maldív-szigeteki víz alatti barlangból, ahol egy ötfős olasz búvárexpedíció járt szerencsétlenül a múlt héten - jelentette be a maldív elnöki hivatal sajtóosztálya, írta meg az MTI.
Az 51 éves Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem nemzetközileg ismert professzora és tengerökológusa, gyakorlott búvár vezette kutatóexpedíció, amelynek tagja volt Monfalcone egyetemi hallgató lánya is, május 14-én merült le a 60 méter mélyen fekvő Devana Kandu barlangrendszerbe, miután engedélyt kaptak az ott élő szaru-, más néven bőrkorallok tanulmányozására.
A csoport tagjai mindannyian életüket vesztették búvárkodás közben egyelőre ismeretlen okból.
Holttestüket a helyi hatóságok nemzetközi segítséggel, speciálisan képzett és felszerelt finn búvárok közreműködésével kutatták fel a nehezen átjárható barlanglabirintusban, és hozták felszínre egy többnapos és többlépcsős műveletben, amelyet a szokatlan mélység mellett a rossz időjárás is nehezített. A búvárinstruktor holttestét már pénteken, két kutatóét kedden emelték ki a tengerből.
A Maldív-szigeteken a búvárkodó turistáknak 30 méteres mélységig engedik a merülést, és a szigetország eddigi lesúlyosabb búvártragédiája talán összefüggés azzal, hogy a csoport ennél jóval mélyebbre merült, ami komplikált okokból oxigénmérgezést okozhatott. A tragédia okát a holttestek olaszországi boncolásával remélik kideríteni.
A keresőakció közben keszonbetegségben életét vesztette a maldív-szigeteki hadsereg egy búvárja is.
