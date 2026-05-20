Megtalálták az utolsó két búvár holttestét, akiket a Maldív-szigeteken ért tragédia

Az utolsó két holttestet is felhozták szerdán egy maldív-szigeteki víz alatti barlangból, ahol egy ötfős olasz búvárexpedíció járt szerencsétlenül a múlt héten - jelentette be a maldív elnöki hivatal sajtóosztálya, írta meg az MTI.

Az 51 éves Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem nemzetközileg ismert professzora és tengerökológusa, gyakorlott búvár vezette kutatóexpedíció, amelynek tagja volt Monfalcone egyetemi hallgató lánya is, május 14-én merült le a 60 méter mélyen fekvő Devana Kandu barlangrendszerbe, miután engedélyt kaptak az ott élő szaru-, más néven bőrkorallok tanulmányozására.

Maldives tragedy: Bodies of last two Italian divers recovered https://t.co/s7k0C8GM5C — Inquirer (@inquirerdotnet) May 20, 2026