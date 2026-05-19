Fagylaltozásból rémálom: apja karjaiban halt meg egy tinédzser
Megrázó tragédia történt Olaszországban: egy 16 éves fiú életét vesztette, miután fagylaltot evett barátaival egy helyi cukrászdában – számolt be kedden a BILD.
A dél-olaszországi Casoriában élő Adriano gyermekkora óta súlyos tejfehérje-allergiában szenvedett. A család szerint pontosan tudta, mire kell figyelnie, ezért kizárólag tejmentes gyümölcsfagylaltot rendelt.
Elolvasta az összes összetevő listáját, mindent ellenőrzött. Soha nem hibázott
- nyilatkozta a lapnak az édesanya, Corriere della Sera.
A beszámolók szerint a fagylaltozó dolgozói is ismerték a fiú allergiáját. Adriano azonban röviddel a fagylalt elfogyasztása után rosszul lett, légzési nehézségei támadtak, barátai pedig azonnal a közeli lakásban élő apjához vitték.
Az apa kétségbeesetten próbált segíteni fiának kortizonnal, azonban amikor a mentők kiérkeztek, már nem tudták megmenteni a tinédzser életét.
A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a fagylalt szennyeződhetett-e tejfehérjével. Az egyik feltételezés szerint a fagylaltkanalat nem tisztították meg megfelelően, így minimális mennyiségű allergén kerülhetett a desszertbe.
Tudni akarom az igazságot. Tudni akarom, miért halt meg az én Adrianom
– mondta a gyászoló édesanya.
