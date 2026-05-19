Fagylaltozásból rémálom: apja karjaiban halt meg egy tinédzser

A beszámolók szerint a fagylaltozó dolgozói is ismerték a fiú allergiáját. Adriano azonban röviddel a fagylalt elfogyasztása után rosszul lett, légzési nehézségei támadtak, barátai pedig azonnal a közeli lakásban élő apjához vitték.

Az apa kétségbeesetten próbált segíteni fiának kortizonnal, azonban amikor a mentők kiérkeztek, már nem tudták megmenteni a tinédzser életét.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a fagylalt szennyeződhetett-e tejfehérjével. Az egyik feltételezés szerint a fagylaltkanalat nem tisztították meg megfelelően, így minimális mennyiségű allergén kerülhetett a desszertbe.

Tudni akarom az igazságot. Tudni akarom, miért halt meg az én Adrianom

– mondta a gyászoló édesanya.