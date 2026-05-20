Fokozott készültség Budapesten, több utcát is érint a rendőrségi intézkedés

Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Budapest VI. és XIV. kerületében az UEFA Bajnokok Ligája döntő labdarúgó-mérkőzéshez kapcsolódó rendezvények miatt – közölte szerdán a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a lezárások és parkolási tilalmak több napig is érvényben maradnak, elsősorban a Városliget, a Hősök tere és az Andrássy út környékén.



A rendőrség közlése alapján június 4-ig többek között lezárják az Olof Palme sétányt, a Hősök terét, az Állatkerti körút egyes szakaszait, valamint időszakosan az Andrássy utat és több kapcsolódó utcát is.