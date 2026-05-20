Váratlan fordulatot vett egy rutinellenőrzés a X. kerületben - videóval
Rutinellenőrzésnek indult, végül drog- és cigarettafogás lett a főváros X. kerületében. A rendőrök két ukrán állampolgárt fogtak el, miután autójukban kábítószergyanús anyagot és több száz doboz cigarettát találtak – számolt be szerdán a police.hu.
A kőbányai egyenruhások május 16-án délután állítottak meg egy gépkocsit a Kőbányai úton. Az autóban két férfi utazott, akiket a rendőrök igazoltattak, majd átvizsgálták a járművet is.
Az ellenőrzés során a sofőr pénztárcájában fehér port találtak, amely kábítószergyanús anyagnak bizonyult. A gépkocsiban ezen kívül három olyan elf bart is felfedeztek, amelyek porral töltött kapszulákat rejtettek.
A legnagyobb fogás azonban csak ezután következett: a csomagtérben és a pótkerék mellett összesen mintegy 624 bontatlan doboz cigarettára bukkantak a rendőrök.
A járőrök a helyszínen elfogták a 32 és 20 éves ukrán állampolgárságú férfit, majd előállították őket a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A lefoglalt anyag összesen bruttó 65 gramm speed volt.
A két férfitől vett minták mindkét esetben pozitív eredményt mutattak amfetaminra. A nyomozók kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki őket gyanúsítottként.
A lefoglalt cigarettákat átadták a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak további eljárásra.
A nyitókép illusztráció: police.hu
