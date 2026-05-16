2026. május 16. szombat, Botond, Mózes
13°C Budapest
orbán viktor
adomány
magyar péter
végkielégítés

Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését

Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
2026. május 16., szombat 15:55
Vágólapra másolva!

A fideszes politikus szombaton Facebook-oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta.

Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert "tönkretették" az országot.


Másnap Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

Pénteken Magyar Péter azt írta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését.

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra