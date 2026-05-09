Tarr Zoltán: Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe

Tarr Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én, az Európa-napon kerül sor. Mint írta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma, Magyarország számára pedig "a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét" jelenti.

Hangsúlyozta, hogy ez a nap nem a hatalomról, hanem a szolgálatról, "a közös hazánkról, a magyar nemzetről" szól, és ezt a felelősséget egyetlen percre sem tévesztik szem elől.

"Visszatértünk. Készen állunk a kölcsönös tiszteleten alapuló, a közös értékeinket szem előtt tartó együttműködésre" - fogalmazta meg képviselőtársaival közös, "Európának és Magyarország szövetségeseinek" szóló üzenetét a politikus.

A magyar választóknak azt ígérte: "hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel" fogják szolgálni az országot.