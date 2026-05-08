Rosszul vágta le a haját, megkéselte fodrászát - Videó

Tettlegességig fajult egy nő elégedetlensége.
2026. május 08., péntek 17:43
A váratlan támadás kedden történt a Casa Ferrare szalonban, São Paulo nyugati övezetében, Barra Fundában, Brazíliában - számolt be róla csütörtökön a Metro.

A 27 éves Lais Gabriela Barbosa da Cunha elégedetlen volt azzal a hajjal, amit Eduardo Ferrari fodrász készített neki, így a hajvágás után visszament az üzletbe. Megállt a férfi mögött, aki közben már egy másik vendég haján dolgozott.

Majd benyúlt a táskájába, előhúzott egy konyhakést és Eduardo hátába döfte. Az esetet biztonsági kamera rögzítette.


Ekkor a szakember összecsuklott a fájdalomtól, míg a szemtanúk és a biztonsági emberek lefogták a kattant nőt.

Végül a jelenlévőknek sikerült megfékezniük Lais-t és kicsavarták a kezéből a kést, majd értesítették a hatóságokat.

A rendőrök őrizetbe vették a nőt és kihallgatták a vendégeket.

 

