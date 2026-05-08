Darázsfajt neveztek el David Attenborough-ról 100. születésnapja alkalmából
A népszerű brit természettudósról és íróról, az ismeretterjesztő televíziózás megújítójáról korábban már mások mellett vadvirágot, pillangót, szöcskét, dinoszauruszt és gyíkot is elneveztek.
Az NHM a közlemény szerint a Chilében, a patagóniai tavak környékén őshonos rovarnak adta az Attenboroughnculus tau nevet a tudós előtt tisztelegve, és elismerve azt a munkát, "amelyet a természet csodáinak és szépségeinek bemutatásáért, valamint tudósok generációinak ösztönzése érdekében" végzett, hogy természettudományos pályára lépjenek.
A faj egy példányát 1984-ben gyűjtötték be a chilei Valdivia tartományban, és csak véletlenül bukkantak rá négy évtizeddel később az elraktározott leletek között. A faj a fürkészdarazsak (ichneumonidae) néven ismert parazita darazsak csoportjába tartozik, amelyek az egész világon megtalálhatók. A rovar 3,5 mm hosszú, és nevében a tau szó a potrohán látható, feltűnő T alakú mintázatra utal.
A múzeum rovargyűjteményének főkurátora, Gavin Broad elmondta, hogy rá is, mint olyan sokakra, óriási hatással volt Attenborough munkássága. Felidézte, hogy öt-hat évesen kapta meg a tudós Élet a Földön című könyvét, amelyben a taxonómusokról - az élőlények rendszertani besorolásával foglalkozó tudósokról - is írt, és ennek köszönhetően lépett erre a pályára.
