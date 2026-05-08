Több túrázó meghalt, miután kitört a vulkán Indonéziában



Az országos katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a regionális katasztrófavédelem és az országos kutató-mentő szolgálat csapatai a helyszínen vannak, és folytatják az eltűnt emberek felkutatását, valamint a vukánkitörés miatt veszélyeztetett területről történő evakuálást. A kitöréskor a szóvivő szerint öt túrázó sérült meg.

A tűzhányó pénteken kora reggel tört ki nagy morajlással és a Dukono-hegy csúcsa fölött tíz kilométer magas, vastag füstoszlop jelent meg. Lana Saria, az indonéz földtani intézet vezetője arra figyelmeztetett, hogy a hamu észak felé sodródik, ezért a lakott területeket várhatóan hamueső boríthatja be.

Az indonéz szigetvilág az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn, a tektonikus lemezek ütközési zónájában fekszik, ezért gyakori szeizmikus és vulkáni tevékenységnek van kitéve.

A helyi, négy fokozatú riasztási skálán a Dukono-vulkán kitörése jelenleg hármas riasztási besorolást kapott

- olvasható az MTI tájékoztatásában.