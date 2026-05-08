Több túrázó meghalt, miután kitört a vulkán Indonéziában

Több túrázó meghalt, tíz embert pedig még keresnek a helyi mentőcsapatok, miután pénteken kitört a Dukono-vulkán a kelet-indonéziai Maluku-szigetekhez tartozó Halmaherán - közölték a helyi hatóságok.
2026. május 08., péntek 10:46
"Három halott van, két külföldi és egy helyi lakos, Ternate-szigetéről"

 - számolt be róla a helyi Kompas TV-nek Erlichson Pasaribu, Észak-Halmahera tartomány rendőrfőnöke. Hozzátette, hogy tíz további ember után folyik a kutatás, akik a fokozott vulkáni tevékenység miatt a látogatók elől lezárt területen voltak. A hegyoldalnak csak egy része közelíthető meg járművekkel, ezért a járhatatlan részekről hordággyal viszik le a sérülteket - mondta.

Erlichson emlékeztetett, hogy

tavaly december óta tanácsolják a turistáknak, és hegymászóknak, hogy a Malupang Warirang krátert legalább négy kilométeres körzetben kerüljék el, de sok túrázó mégis figyelmen kívül hagyja a közösségi médiában megjelenő felhívásokat és a túraútvonal elején kihelyezett figyelmeztető táblákat.


Az országos katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a regionális katasztrófavédelem és az országos kutató-mentő szolgálat csapatai a helyszínen vannak, és folytatják az eltűnt emberek felkutatását, valamint a vukánkitörés miatt veszélyeztetett területről történő evakuálást. A kitöréskor a szóvivő szerint öt túrázó sérült meg.

A tűzhányó pénteken kora reggel tört ki nagy morajlással és a Dukono-hegy csúcsa fölött tíz kilométer magas, vastag füstoszlop jelent meg. Lana Saria, az indonéz földtani intézet vezetője arra figyelmeztetett, hogy a hamu észak felé sodródik, ezért a lakott területeket várhatóan hamueső boríthatja be.

Az indonéz szigetvilág az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn, a tektonikus lemezek ütközési zónájában fekszik, ezért gyakori szeizmikus és vulkáni tevékenységnek van kitéve.

A helyi, négy fokozatú riasztási skálán a Dukono-vulkán kitörése jelenleg hármas riasztási besorolást kapott

- olvasható az MTI tájékoztatásában.

 

