"Ezt a viselkedést nem tolerálom" - durván kifakadtak az Exatlon Bajnokai

Szerdán a Bajnokok megnyerték a második végjátékot is, így kizárólag kék lányok párbajoztak. Végül Sótonyi Boróka örülhetett, hiszen legyőzve Komsa Nikolettet, így ő is továbbjutott az egyéni szakaszba Ekler Luca, Karvalics Eszter, Csóri Dorka és Szabó Réka mellett.

Ezzel az Exatlon Hungary TOP5-ös női mezőnye kialakult, de ez nem jelenti azt, hogy a lányokra pihenés vár. Csütörtökön ugyanis az utolsó férfi medáljáték után a csapatok a végjáték első fordulójában azért küzdöttek, hogy elkerüljék a pénteki férfi párbajt.

A pirosak a héten taroltak, mindhárom csapatjátékot győzelemmel zárták és az a tervük, hogy a héten egy napot se veszítsenek, hogy a lányok mellett a két bajnok fiú, Valkusz Máté és Lencse Laci is ott legyen a döntő héten.

Az est folyamán azonban kiderült, a Kihívóktól Beni a biztos párbajozó. A rossz statisztikája miatt esett rá a választás.

Ennek ellenére a Bajnokokban is felgyülemlett a feszültség, teljesen kiborultak a kék színekben versenyző Dorkától.