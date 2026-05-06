Döntött a Fővárosi Ítélőtábla Curtis testvérének sorsáról

Kitért arra is, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta az Eclipse-ügy megfelelő értékelését. Ez azért lett volna fontos, mert az Eclipse Informatikai Zrt. volt az a cég, amelynél azok a gazdasági bűncselekmények történtek, amelyek összefüggésbe hozhatók a gyilkossággal.

A bíró többször visszautalt a korábban beismerő és a többiekre terhelő vallomást tevő, külön eljárásban elítélt H. Attila ellentmondásos tanúvallomására, amelyet szintén nem értékelt megfelelően a törvényszék. Pedig a tényállás lényegében az ő vallomásán alapult.

Nem sikerült tisztázni, hogy a gyilkosságra való megbízás során ki, kinek, mit mondott és kinek, milyen szerepe volt az emberölésben, az hogyan zajlott pontosan.

A táblabíróság annak tisztázását is hiányolta, hogy vádban szereplő pénztartozás valóban egyértelmű indokot szolgáltatott-e a gyilkosságra. A vád szerint 2007-ben Katzenbach Imre névlegesen elvállalta egy gazdasági társaság vezető tisztségét úgy, hogy a cég által valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvette, és visszajuttatta a zrt. két vezetőjének. Egyik alkalommal azonban nem adta vissza a felvett 500 millió forintot, hanem azzal külföldre távozott, ahol a pénz egy részét el is költötte.