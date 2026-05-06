A tudat határán: különös utazásra hív Danny Blue a TV 2-n
Sejtelmes hangulatú műsorral jelentkezik Magyarország egyik legismertebb mentalistája, Danny Blue, aki a Facebook-oldalán jelentette be legújabb projektjét. A TUDATFELETTI című sorozat május 9-én debütál a TV2 műsorán, ami az ígéretek szerint jóval túlmutat egy hagyományos show keretein.
Ez nem egy hagyományos műsor. Ez egy utazás azokba a pillanatokba, amiket általában észre sem veszünk
- írta posztjában Danny Blue. Az előadóművész szerint a nézők nem pusztán látványos trükkökre számíthatnak, hanem egy mélyebb, pszichológiai élményre is.
Sokan azt gondolják, hogy gondolatokat olvasok. De valójában mindig egy lépéssel korábban érkezem. A döntés előtti pillanatba
– fogalmazott. A sorozat nemcsak a közönséget, hanem a hírességeket is meglepte. Egy friss bejegyzés tanúsága szerint Lékai-Kiss Ramóna is részt vett a forgatáson, és elismerően nyilatkozott.
Nagyon sokszor láttam már Danny-t, amint másokat ámulatba ejt, de itt most valami egészen más történt
- idézte a műsorvezetőt a mentalista.
A TUDATFELETTI célja, hogy a mentalizmus eszközein keresztül új megvilágításba helyezze az emberi döntéseket és reakciókat. A várakozások szerint a nézők nemcsak figyelni fognak, hanem akarva-akaratlanul részeseivé is válnak az élménynek.
A premier adás május 9-én, szombaton 10:40-kor lesz a TV2-n.
Nyitókép: Danny Blue Facebook-oldala
