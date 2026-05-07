A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében



Hozzátette: a kezdeményezés arról szól, hogy a lengyelek maguk jogosultak "a változások ütemének, körének és költségeinek meghatározására", és kifejezné azt a "szabad és szuverén döntési jogot", amelyet a lengyelek saját sorsukat illetően alkalmaznának.

A népszavazás szenátusi jóváhagyása "az állampolgárok hangja iránti tiszteletet" tükrözné, a kezdeményezés elutasítása viszont olyan döntés lenne, "amelyről a polgárok is ítéletet mondanak majd" - fogalmazott Nawrocki.

Ahhoz, hogy a lengyel parlamenti felsőház (szenátus) jóváhagyja az államfő országos népszavazási kezdeményezését, a szavazatok abszolút többségére van szükség a szenátorok legalább felének jelenlétében.

Egy referendum akkor kötelező érvényű Lengyelországban, ha a választásra jogosultak több mint 50 százaléka leadja szavazatát. Az 1989-es rendszerváltás óta Lengyelországban eddig hatszor tartottak országos népszavazást, ebből kettő lett érvényes - áll az MTI közleményében.



