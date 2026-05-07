A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében

Az uniós klímapolitika lengyelországi végrehajtása és az energiaárak ügyében kezdeményez népszavazást a szenátusnál a lengyel elnök - derül ki a Karol Nawrocki államfő által az X-en csütörtökön közzétett videóból.
2026. május 07., csütörtök 14:57
"Támogatja-e ön az uniós klímapolitikát, amely az emberek megélhetési költségeinek, az energiaáraknak, valamint a gazdasági és mezőgazdasági tevékenység költségeinek emelkedéséhez vezetett?" 

- így szól az államfő által javasolt népszavazási kérdés.

Nawrocki felidézte: tavaly februárban, még elnökjelöltként megállapodást írt alá a legnagyobb lengyelországi szakszervezettel, a Szolidaritással, melyben megígérte: elnökké választása esetén lépéseket tesz az uniós zöld megállapodás "negatív következményeinek" megfékezésére, és ez ügyben népszavazást is kezdeményez a szenátusnál.

A népszavazás nem jelenti a környezetvédelem elutasítását, és nem irányul Lengyelország uniós tagsága ellen sem - hangsúlyozta Nawrocki.


Hozzátette: a kezdeményezés arról szól, hogy a lengyelek maguk jogosultak "a változások ütemének, körének és költségeinek meghatározására", és kifejezné azt a "szabad és szuverén döntési jogot", amelyet a lengyelek saját sorsukat illetően alkalmaznának.

A népszavazás szenátusi jóváhagyása "az állampolgárok hangja iránti tiszteletet" tükrözné, a kezdeményezés elutasítása viszont olyan döntés lenne, "amelyről a polgárok is ítéletet mondanak majd" - fogalmazott Nawrocki.

Ahhoz, hogy a lengyel parlamenti felsőház (szenátus) jóváhagyja az államfő országos népszavazási kezdeményezését, a szavazatok abszolút többségére van szükség a szenátorok legalább felének jelenlétében.

Egy referendum akkor kötelező érvényű Lengyelországban, ha a választásra jogosultak több mint 50 százaléka leadja szavazatát. Az 1989-es rendszerváltás óta Lengyelországban eddig hatszor tartottak országos népszavazást, ebből kettő lett érvényes - áll az MTI közleményében.


