„Megölted a kutyáimat!” – Vérbe fulladt egy 30 éves házasság

Megkéselte a férjét egy ápolónő.
2026. május 08., péntek 16:37
Sokkoló családi tragédiáról számolt be pénteken a BILD: egy 64 éves ápolónő három év börtönbüntetést kapott, miután késsel támadt férjére, amikor megtudta, hogy a férfi elaltatta szeretett tacskóikat.

Claire B. és férje, Keith B. három évtizeden át éltek együtt, kapcsolatuk azonban a különválás után teljesen megromlott. A nő számára különösen sokat jelentettek Violet és Dorothy nevű tacskóik, akiket a bíróságon „lányaiként” emlegetett.


A tragédia akkor robbant ki, amikor a férj közölte vele: A kutyák meghaltak. Claire B. ekkor felkapott egy konyhakést, és kétszer megszúrta férjét, miközben azt kiabálta:

Megölted a kutyáimat!

A férfi túlélte a támadást, de súlyos sérüléseket szenvedett: tüdeje is megsérült, azóta pedig rémálmokkal és pánikrohamokkal küzd.

Az asszony ugyan azt állította, nem emlékszik pontosan a támadásra, mégis vállalta a felelősséget tettéért. Három év börtönbüntetésre ítélték.
 

 

