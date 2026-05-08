Megválasztották a Balaton Fagyiját

Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Ez is magyarázza, hogy a turisták mellett a média is kiemelt figyelemmel követi az eseményt. A jelentős érdeklődés a gyakorlatban is mérhető: a nyertes cukrászdák forgalma ugyanis a szezonban érezhetően növekszik - áll az esemény közleményében.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A magas nevezésszám nem véletlen. A Balaton térségében az átlagnál jóval több olyan cukrászda és kávézó működik, ahol minőségi, kézműves fagylalt kapható. A mezőny nemcsak regionális szinten erős: több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, előkelő helyezéseket elérve. A balatoni fagylaltkészítők az elmúlt években olyan meghatározó szakmai helyszínekig jutottak el, mint Bologna térsége – az európai fagylaltkultúra egyik központja – vagy akár Las Vegas, ahol idén a világ élvonalába tartozó verseny döntőjét rendezték meg. „Mindez jól jelzi, hogy a Balaton nemcsak turisztikai célpontként, de gasztronómiai teljesítményében is egyre inkább nemzetközi mércével mérhető, különösen a kézműves fagylaltok terén – mondta Fekete Tamás.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A jövőben pedig az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség. Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik: nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek - hangsúlyozta.