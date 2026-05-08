Megválasztották a Balaton Fagyiját
Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Ez is magyarázza, hogy a turisták mellett a média is kiemelt figyelemmel követi az eseményt. A jelentős érdeklődés a gyakorlatban is mérhető: a nyertes cukrászdák forgalma ugyanis a szezonban érezhetően növekszik - áll az esemény közleményében.
A magas nevezésszám nem véletlen. A Balaton térségében az átlagnál jóval több olyan cukrászda és kávézó működik, ahol minőségi, kézműves fagylalt kapható. A mezőny nemcsak regionális szinten erős: több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, előkelő helyezéseket elérve. A balatoni fagylaltkészítők az elmúlt években olyan meghatározó szakmai helyszínekig jutottak el, mint Bologna térsége – az európai fagylaltkultúra egyik központja – vagy akár Las Vegas, ahol idén a világ élvonalába tartozó verseny döntőjét rendezték meg. „Mindez jól jelzi, hogy a Balaton nemcsak turisztikai célpontként, de gasztronómiai teljesítményében is egyre inkább nemzetközi mércével mérhető, különösen a kézműves fagylaltok terén – mondta Fekete Tamás.
A jövőben pedig az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség. Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik: nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek - hangsúlyozta.
Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke és a zsűri tagja hozzátette:
A balatoni fagylaltok gyakran világszínvonalat képviselnek. A versenyen a szakmai zsűri a kreativitást, az alapanyag-használatot és az ízek harmóniáját értékeli. Ezek a szempontok egyre inkább igazodnak a magasabb hozzáadott értékű gasztronómiai termékek iránti piaci igényekhez.
Az eredményhirdetést május 8-án, 14 órakor tartották Balatonfüreden, a Kékszalag Portban.
Résztvevő fagylaltozók: Florida Fagyizó – Balatonmáriafürdő, Jordanics Cukrászda – Keszthely, Promenád Kávéház – Balatongyörök, Mónisüti – Gyenesdiás, Pingvin Fagyizó – Balatonmária, Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely, Sissi Fagylaltozó – Balatonakarattya, Margaréta Fagyizó – Balatonszemes, Füge Fagyiudvar és Kávézó – Veszprém, Dinasztia Cukrászda, Pálma Gelato Fagyizó és a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium – Siófok, Bagaméri Fagylaltozó és A Kis Bergmann Cukrászda – Balatonfüred, Tejvirág Fagylaltozó – Balatonboglár, Erzsike Fagylaltozó – Tihany, Mester Cukrászda – Marcali, Vitorlás Fagyizó – Balatonmáriafürdő, Amaretto Fagyizó – Balatonalmádi
A zsűri tagjai: Erdélyi Balázs, a Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia, Jakabfi Dávid, Damniczki Balázs fagylaltmesterek, valamint Fekete Tamás a BTSZ képviseletében.
Nyertest hirdettek
A 2026-os Balaton Fagyija verseny győztese a Florida Fagyizó Balatonmáriafürdőről, a díjnyertes fagylalt pedig a Balaton Noár nevet viseli. Somodi János alkotásának alapja csokoládémalátából készül, ízét az eddigi tapasztalatok alapján a Maci kávéhoz szokták hasonlítani: csoki-kávé-karamell ízjegyeket hordoz, és rumot, valamint szilvát is tartalmaz.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba
