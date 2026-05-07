Magyar orvos nyerte el a Spirit of Excellence díjat

Nagyné Szigeti Dóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kommunikációs és betegdokumentációs osztályvezetőjének tájékoztatása szerint a nemzetközi Angels Initiative által alapított Spirit of Excellence díjjal olyan vezetők és egészségügyi szakemberek munkáját ismerik el, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez.

A méltatás szerint Óváry Csaba kiemelkedő szerepet vállalt a Bács-Kiskun vármegyei stroke-ellátás regionális szemléletű fejlesztésében. Nevéhez kötődik Magyarország első Regionális Steering Committee ülésének megszervezése, emellett aktív támogatója a FAST Heroes edukációs programnak, valamint az Angels Kezdeményezés és a térségi ellátórendszer közötti együttműködésnek.

Az elismerést - amelyet Óváry Csaba első magyar orvosként vehetett át - az European Stroke Organisation ESOC 2026 kongresszusán adták át a hollandiai Maastrichtban. Az eseményen a 16 jelölt közül öten kapták meg a díjat.

Az Angels Kezdeményezés több mint 160 országban támogatja a stroke-ellátás fejlesztését.

Néhány hete kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült Bács-Kiskun vármegye is: az Angels Kezdeményezés "Angyal Régió" címmel jutalmazta a térség összehangolt, magas színvonalú stroke-ellátási rendszerét.