Magyar orvos nyerte el a Spirit of Excellence díjat
Nagyné Szigeti Dóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kommunikációs és betegdokumentációs osztályvezetőjének tájékoztatása szerint a nemzetközi Angels Initiative által alapított Spirit of Excellence díjjal olyan vezetők és egészségügyi szakemberek munkáját ismerik el, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez.
A méltatás szerint Óváry Csaba kiemelkedő szerepet vállalt a Bács-Kiskun vármegyei stroke-ellátás regionális szemléletű fejlesztésében. Nevéhez kötődik Magyarország első Regionális Steering Committee ülésének megszervezése, emellett aktív támogatója a FAST Heroes edukációs programnak, valamint az Angels Kezdeményezés és a térségi ellátórendszer közötti együttműködésnek.
Az elismerést - amelyet Óváry Csaba első magyar orvosként vehetett át - az European Stroke Organisation ESOC 2026 kongresszusán adták át a hollandiai Maastrichtban. Az eseményen a 16 jelölt közül öten kapták meg a díjat.
Az Angels Kezdeményezés több mint 160 országban támogatja a stroke-ellátás fejlesztését.
Néhány hete kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült Bács-Kiskun vármegye is: az Angels Kezdeményezés "Angyal Régió" címmel jutalmazta a térség összehangolt, magas színvonalú stroke-ellátási rendszerét.
Óváry Csaba 1994-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben kezdte pályafutását. 2001-ben Japánban, a Noken Akita Research Institute for Brain and Blood Vessels kutatójaként dolgozott, munkájáért 2002-ben az Európai Stroke Társaság genfi kongresszusán fiatal kutatóként díjat nyert, és Helsinkiben folytathatta kutatásait.
A neurológia és a stroke területén végzett munkája révén 2020-tól az Egészségügyi Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozatának elnöke, 2021-től pedig a Magyar Stroke Társaság alelnöke.
Óváry Csaba neurológus, stroke-szakember és egészségügyi menedzser 2025 eleje óta vezeti főigazgatóként a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat.
Nyitókép: Óváry Csaba hivatalos Facebook-oldala
