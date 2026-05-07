Megállt az élet az M7-esen, döbbenetes felvételek készültek a helyszínen
Oldalára borult egy kavicsot szállító kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a holládi felhajtónál szerdán délután.
A Somogy vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rakomány beterített több sávot, sőt, még a sztráda túloldalára is átszóródott.
Az autópályának a Nagykanizsa irányába vezető felén a kavics kárt tett egy kocsiban, amelynek kifolyt a hűtőfolyadéka. A marcali hivatásos tűzoltók felitatták az anyagot, ahogyan a kamionból szivárgó gázolajt is.
Az érintett útszakaszt a takarítás és a műszaki mentés idejére lezárták, a forgalmat elterelték.
A teherautó sofőrjét a mentők kórházba szállították, a kocsi két utasa nem sérült meg.
A balesetről készült látványos videót ide kattintva lehet megtekinteni
