Megállt az élet az M7-esen, döbbenetes felvételek készültek a helyszínen

Több egység sietett a helyszínre.
2026. május 07., csütörtök 13:46
Oldalára borult egy kavicsot szállító kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a holládi felhajtónál szerdán délután.

A Somogy vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rakomány beterített több sávot, sőt, még a sztráda túloldalára is átszóródott.

Galéria: Felborult egy kavicsot szállító kamion az M7-esen
Az autópályának a Nagykanizsa irányába vezető felén a kavics kárt tett egy kocsiban, amelynek kifolyt a hűtőfolyadéka. A marcali hivatásos tűzoltók felitatták az anyagot, ahogyan a kamionból szivárgó gázolajt is.

Az érintett útszakaszt a takarítás és a műszaki mentés idejére lezárták, a forgalmat elterelték. 

A teherautó sofőrjét a mentők kórházba szállították, a kocsi két utasa nem sérült meg.  

