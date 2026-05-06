Szexre kényszerítette 11 éves fiát a szekszárdi nő és a párja
Tavaly nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki egy szekszárdi anya és a párja ellen, mert a nő 11 éves fiát kényszerítették szexre, majd nem jelentek meg az emiatt indult büntetőper tárgyalásán - számolt be róla szerdán a TEOL.
Két nappal később egyikőjüket Németországban, míg a másik vádlottat Spanyolországban el is fogták a rendőrök.
Ekkor viszont csavar jött a történetben: a két ország hatóságai szabadon engedték a pedofil anyát és a párját is, miután arról nyilatkoztak, hogy Magyarországon nem lennének biztosítva számukra megfelelő börtönkörülmények. A hazai ügyük viszont eközben haladt, és időközben ítélet is született.
Egyiküket 10, míg a másikukat 9 év fegyházra ítélte elsőfokon a Szekszárdi Törvényszék bírája.
A 45 éves nőnek és 48 éves élettársának 2025. április elején kellett volna bíróság elé állnia, ám az előírt időpontban nem jelentek meg, és a hatóságok a hivatalos tartózkodási helyükön sem találták őket. A szekszárdi bíróság ezek után döntött a nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról – közölte akkor a portállal dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője.
Videóra vették, ahogy megrontja a pedofil anya a saját kisfiát
Az ügy iratai szerint a gyanúsítottak 2021 nyarán legalább három alkalommal vették rá a 11 éves kisfiút, hogy az édesanyján szexuális cselekményt végezzen, amiről a férfi minden esetben videófelvételt készített. Ezt most megerősítette a Szekszárdi Törvényszék is. A dokumentált esetek 2021 júniusának elején és augusztusban történtek. Az aktusokat követően a férfi a felvételeket átküldte a nőnek, így azok már mindkettejük telefonján elérhetőek voltak.
Az ügy kapcsán korábban szakértő is megszólalt, aki azt mondta, a vallomásának részletessége és következetessége alapján a gyermek által a kihallgatáson elmondottak szinte biztosan megtörténtek.
A telefonszerelés buktatta le őket
A Szekszárdi Törvényszék által most közöltek alapján a páros úgy bukott le, hogy a férfi egy anonim tanúnak adta át a telefonját, aki adatvisszaállítást végzett a készüléken. Ekkor kerültek elő a gyermekpornográf tartalmak. A tanú ezt követően lementette a felvételeket, majd átadta azokat a gyámügyi hatóságnak, akik feljelentést tettek.
Az anya továbbra is szökésben van
A párost tavaly augusztus végén ugyan elfogták, ám nem sokkal később szabadon is engedték őket. Az anyát Németországban, míg az élettársát Spanyolországban kapták el. A vádlottak azonban a hatóságoknak mindkét országban azt mondták, hogy Magyarországon nem kapnának megfelelő védelmet, így végül elengedték őket.
A férfi ezt követően hazatért, és végig részt vett az ügyükben tartott tárgyalásokon. Az anya viszont továbbra sem állt bíróság elé, ő hivatalosan most is szökésben van, a rendőrség körözési listáján is szerepel.
A bíróság elsőfokon idén március végén hirdetett ítéletet.
Eszerint szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntette miatt az ismeretlen helyen lévő I. rendű vádlottat – vagyis az anyát – 10 év, míg a II. rendű vádlottat – a férfi élettársat – 9 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárva őket a feltételes szabadság kedvezményéből.
A bíróság mindkét vádlottat végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától és egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel egyéb hatalmi, befolyási viszonyban állna, illetve az I. rendű vádlottnak a sértettel szemben fennálló szülői felügyeleti jogát is megszüntette.
Az ítélet nem jogerős, mert a II. rendű vádlott és az anya védője is felmentésért, vagy enyhítésért fellebbezett.
Az ügy tárgyalása a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.
