Szexre kényszerítette 11 éves fiát a szekszárdi nő és a párja

Tavaly nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki egy szekszárdi anya és a párja ellen, mert a nő 11 éves fiát kényszerítették szexre, majd nem jelentek meg az emiatt indult büntetőper tárgyalásán - számolt be róla szerdán a TEOL.

Két nappal később egyikőjüket Németországban, míg a másik vádlottat Spanyolországban el is fogták a rendőrök.

Ekkor viszont csavar jött a történetben: a két ország hatóságai szabadon engedték a pedofil anyát és a párját is, miután arról nyilatkoztak, hogy Magyarországon nem lennének biztosítva számukra megfelelő börtönkörülmények. A hazai ügyük viszont eközben haladt, és időközben ítélet is született.

Egyiküket 10, míg a másikukat 9 év fegyházra ítélte elsőfokon a Szekszárdi Törvényszék bírája.

A 45 éves nőnek és 48 éves élettársának 2025. április elején kellett volna bíróság elé állnia, ám az előírt időpontban nem jelentek meg, és a hatóságok a hivatalos tartózkodási helyükön sem találták őket. A szekszárdi bíróság ezek után döntött a nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról – közölte akkor a portállal dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője.