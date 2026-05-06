Szörnyűség történt Zuglóban, azonnal korlátozások léptek életbe
Vérfagyasztó pillanatok Dunaharasztin, centiken múlott a tragédia – Videó
Három ijesztő felvételt osztott meg kedden a Budapesti Autósok Közössége.
Az első videó Dunaharasztin készült, a Némedi út és a Jedlik Ányos utca kereszteződésében készült, ahol éppen nem működtek a jelzőlámpák. Ekkor próbált meg átkelni az úton egy gyalogos, illetve egy, a kerékpárról le nem szálló biciklis.
Egy érkező autós nagy tempóval elsodorta a bringást – akinek szerencsére láthatóan nem esett nagyobb baja –, majd elhagyta a helyszínt.
A második felvételt az M7-es autópályán, Balatonalmádi térségében rögzítették. Egy lerobbant autóst kellett kikerülni a belső sávban, amikor az utolsó pillanatban egy sofőr bevágott a kamerás kocsi elé. Nem túlzás, hogy csak néhány centin múlott egy nagyon csúnya baleset.
A harmadik jelenet már a fővárosi II. János Pál pápa téren játszódott le. Egy balról érkező autós nem adta meg az elsőbbséget, és totálkárosra törte beküldő taxiját. A sárga kocsi utasa könnyebb sérülést szenvedett.
+Ez is érdekelheti
George Washington-medállal tüntették ki Karikó Katalint
Meghalt Dr. Labancz Klára
Meghalt a 92-szeres válogatott labdarúgó
Szexre kényszerítette 11 éves fiát a szekszárdi nő és a párja
Tejet hívtak vissza a boltokból, ne igya meg senki
Kitüntették az életmentő villamosvezetőket
Rendőr vitt el egy 5 éves kisfiút Győrben, kiderültek a gyerek tervei
Cserbenhagyás Kazincbarcikánál, a tettest még keresik - Fotók
Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött egy karcagi férfi, az utcán keltett riadalmat
Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa
Elszabadult egy kocsi Téten, sofőrje aludt benne részegen - Fotók