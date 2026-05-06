Vérfagyasztó pillanatok Dunaharasztin, centiken múlott a tragédia – Videó

Három ijesztő felvételt osztott meg kedden a Budapesti Autósok Közössége.

Az első videó Dunaharasztin készült, a Némedi út és a Jedlik Ányos utca kereszteződésében készült, ahol éppen nem működtek a jelzőlámpák. Ekkor próbált meg átkelni az úton egy gyalogos, illetve egy, a kerékpárról le nem szálló biciklis.

Egy érkező autós nagy tempóval elsodorta a bringást – akinek szerencsére láthatóan nem esett nagyobb baja –, majd elhagyta a helyszínt.



A második felvételt az M7-es autópályán, Balatonalmádi térségében rögzítették. Egy lerobbant autóst kellett kikerülni a belső sávban, amikor az utolsó pillanatban egy sofőr bevágott a kamerás kocsi elé. Nem túlzás, hogy csak néhány centin múlott egy nagyon csúnya baleset.