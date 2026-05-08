Gyerekülésbe rejtettek drogot Ózdnál, a kicsi is benne ült

Gyerekülésbe rejtettek drogot Ózdnál, a kicsi is benne ült
A rendőrök még vizsgálják az ügyet.
2026. május 08., péntek 14:26
Az Ózdi Rendőrkapitányság nyomozói a DELTA Program keretében újabb drogdílert fogtak el - derült ki a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség pénteki Facebook-közleményéből.

A 38 éves helyi férfit hétfőn, az Ózd és Arló közötti útszakaszon ellenőrizték a rendőrök.

Az intézkedés során több mint 2,5 millió forintot, valamint a nagy értékű autót is lefoglalták. A tájékoztatás szerint azonban a legmegdöbbentőbb az volt, hogy 

a közel 200 gramm kábítószert egy gyermek által használt gyerekülésbe rejtve találták meg a járőrök.


A férfit a nyomozók előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. 

A gyanú szerint több drogterjesztő úgynevezett felsőbb kapcsolataként működött. 

A hálózat teljes felszámolása érdekében a nyomozás tovább folytatódik.


