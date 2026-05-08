Elhallgatott egy ikonikus hang: 57 évesen meghalt a népszerű rádiós
57 éves korában elhunyt Dave Llewellyn, a BBC Radio Tees népszerű műsorvezetője – számolt be pénteken a Mirror.
A legendás rádiós több mint két évtizeden át volt a régió egyik legismertebb hangja, hallgatók ezrei követték közlekedési híreit és műsorait.
Ő volt a legszeretőbb apa és férj, aki mindig mindent megtett, hogy boldoggá tegyen minket
– emlékezett édesapjára lánya, Amy.
A család szerint Dave Llewellyn nemcsak a rádiózásért, hanem a zenéért is rajongott, tehetsége pedig különösen akkor mutatkozott meg, amikor hangszereken játszott.
A BBC munkatársait is mélyen megrázta a halálhír.
Soha nem fogjuk elfelejteni ikonikus hangját
- búcsúzott egyik kollégája, Amy Oakden.
Sarah Robinson producer könnyek között idézte fel közös emlékeiket, és azt mondta, Dave mindig mosollyal érkezett a munkahelyére. A műsor hallgatói is sorra küldték részvétnyilvánításaikat. Sokan kedvesnek és barátságosnak nevezték a rádióst, aki évtizedeken át a mindennapjaik része volt.
