Elhallgatott egy ikonikus hang: 57 évesen meghalt a népszerű rádiós

We’re really sad to say that our brilliant colleague and friend, Dave Llewellyn, has passed away following a short illness.



You may know Dave best as being the voice of traffic and travel in the region for more than 20 years, as well as co-presenting a popular gardening show on… pic.twitter.com/wgrBwnKsRB — BBC Tees (@BBCTees) May 8, 2026



A BBC munkatársait is mélyen megrázta a halálhír.

Soha nem fogjuk elfelejteni ikonikus hangját

- búcsúzott egyik kollégája, Amy Oakden.

Sarah Robinson producer könnyek között idézte fel közös emlékeiket, és azt mondta, Dave mindig mosollyal érkezett a munkahelyére. A műsor hallgatói is sorra küldték részvétnyilvánításaikat. Sokan kedvesnek és barátságosnak nevezték a rádióst, aki évtizedeken át a mindennapjaik része volt.