Könnyfakasztó történetek: különleges ügy mellé állt Törőcsik Franciska

Érzelmekkel teli kezdeményezésről számolt be csütörtökön az Instagram-oldalán Törőcsik Franciska. A színésznő a Bátor Tábor „Bátorság anyáknak” programjához csatlakozott, amelyben édesanyák megrázó történeteit gyűjtötték össze.

A vallomások fájdalomról, veszteségről és kitartásról szólnak, miközben másoknak is erőt adhatnak.



A színésznő maga is felolvasta az egyik történetet a hangos történetgyűjteményhez. A történetek nemcsak online érhetők el, hanem Budapest több parkjában is meghallgathatók egy különleges séta keretében. A „Bátor ösvény” QR-kódos kövein keresztül bárki belehallgathat az édesanyák személyes vallomásaiba.