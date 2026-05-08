Könnyfakasztó történetek: különleges ügy mellé állt Törőcsik Franciska
Érzelmekkel teli kezdeményezésről számolt be csütörtökön az Instagram-oldalán Törőcsik Franciska. A színésznő a Bátor Tábor „Bátorság anyáknak” programjához csatlakozott, amelyben édesanyák megrázó történeteit gyűjtötték össze.
A vallomások fájdalomról, veszteségről és kitartásról szólnak, miközben másoknak is erőt adhatnak.
A színésznő maga is felolvasta az egyik történetet a hangos történetgyűjteményhez. A történetek nemcsak online érhetők el, hanem Budapest több parkjában is meghallgathatók egy különleges séta keretében. A „Bátor ösvény” QR-kódos kövein keresztül bárki belehallgathat az édesanyák személyes vallomásaiba.
A történeteink kimondva másoknak is kapaszkodót adhatnak
– írta bejegyzésében Törőcsik Franciska, aki rendkívűl hálás azért, hogy részese lehetett a különleges projektnek.
Nyitókép: Törőcsik Franciska Instagram-oldala
