Drámai mentőakció zajlott egy játszótéren, tűzoltók rohantak a bajba jutott gyermekhez

Különleges mentőakció történt csütörtök este a németországi Mainz egyik játszóterén, miután egy lány súlyosan megsérült mászás közben – számolt be pénteken a BILD.

A baleset este hét óra körül történt a város Gonsenheim nevű kerületében. A gyermek egy magasabb szintről zuhant le a mászótorony belsejében, és az esés után már nem tudott önállóan lejönni.



A helyszínre riasztott mentők gyorsan felismerték, hogy a sérült lányt csak különleges mentési módszerrel lehet biztonságban lehozni, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A mentőegységek eltávolítottak egy biztonsági korlátot, majd egy speciális mentőplatform segítségével emelték ki a gyermeket a mintegy három méter magas szerkezetből.