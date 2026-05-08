Drámai mentőakció zajlott egy játszótéren, tűzoltók rohantak a bajba jutott gyermekhez

Egyetlen rossz mozdulat vezetett a balesethez.
2026. május 08., péntek 17:10
Különleges mentőakció történt csütörtök este a németországi Mainz egyik játszóterén, miután egy lány súlyosan megsérült mászás közben – számolt be pénteken a BILD.

A baleset este hét óra körül történt a város Gonsenheim nevű kerületében. A gyermek egy magasabb szintről zuhant le a mászótorony belsejében, és az esés után már nem tudott önállóan lejönni.


A helyszínre riasztott mentők gyorsan felismerték, hogy a sérült lányt csak különleges mentési módszerrel lehet biztonságban lehozni, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A mentőegységek eltávolítottak egy biztonsági korlátot, majd egy speciális mentőplatform segítségével emelték ki a gyermeket a mintegy három méter magas szerkezetből.

Arra kértek minket, hogy a lehető legkíméletesebben mentsük ki a lányt a mászókából, körülbelül három méter magasból

– mondta a tűzoltóság szóvivője.

A tizenéves lányt térdfájdalmakra panaszkodva szállították kórházba.

 

