Kétségbeesett vergődés után érkezett a segítség: Különös mentés zajlott Sajószentpéteren – videóval
Nem hétköznapi mentésről számolt be pénteken a Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egy riadt őz szorult két kerítés közé Sajószentpéteren, és önerőből már nem tudott kiszabadulni.
Az állat egyre kétségbeesettebben próbált menekülni, de minden próbálkozása sikertelen volt, ezért az arra járók végül segítséget kértek a tűzoltóktól.
A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársai gyorsan a helyszínre érkeztek, és nagy óvatossággal, feszítővágó segítségével szabadították ki a rémült állatot.
Nem minden őz mondhatja el magáról, hogy tűzoltóautóban viszik haza
– jegyezte meg humorosan a katasztrófavédelem.
A megmentett Bambit ezután a tűzoltók a város határába szállították, ahol visszaengedték a természetbe.
A nyitókép illusztráció: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala
