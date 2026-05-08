El Clásico a TV2-n: vasárnap este akár a bajnoki cím is eldőlhet

Igazi futballünnep várja a nézőket május 10-én, vasárnap este: a spanyol és a világ labdarúgásának egyik legnagyobb rangadója, az El Clásico ezúttal a TV2 képernyőjén lesz látható. A Barcelona–Real Madrid összecsapás akár a bajnoki cím sorsát is eldöntheti a La Liga idei szezonjában. Több mint egy mérkőzés – ez történelem, presztízs.
2026. május 08., péntek 18:50
A közvetítés minden futballrajongónak szól: a legfanatikusabb drukkerek számára már 20:00-tól elindul a felvezető műsor a Spíler 2 csatornán, míg a nagyszabású show 20:40-kor kezdődik a TV2-n. A műsor során többször is élőben jelentkezik Barcelonából a helyszíni kommentátor, Farkas Norbert, valamint a csatorna állandó La Liga-tudósítója, Egedi Gábor.

A stúdióban a megszokott szakértői csapat várja a nézőket Bognár Doma vezetésével. Az elemzések középpontjában ezúttal két kulcsjátékos áll majd: Vinícius Júnior és Pedri teljesítménye.

A közvetítés különlegessége, hogy a nézők betekintést nyerhetnek a La Liga hivatalos meccsnéző partijába is, ahonnan Matuz Krisztián és Lissák Laura jelentkeznek majd élőben.


A mérkőzést követően exkluzív interjúk, valamint – amennyiben ezen az estén eldől a bajnoki cím – a lefújást követő ünneplés is képernyőre kerül.

Az El Clásico tehát ezúttal nemcsak egy mérkőzés, hanem egy egész estés futballélmény – minden nézőnek.

El Clásico menetrend:
Spíler 2 - felvezető műsor: 20:00-tól
TV2 - felvezető műsor és a mérkőzés 20:40-től
Spíler 2 - háttér műsor interjúkkal: a mérkőzés után kb. 23:00-tól

