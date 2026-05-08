El Clásico a TV2-n: vasárnap este akár a bajnoki cím is eldőlhet

A közvetítés minden futballrajongónak szól: a legfanatikusabb drukkerek számára már 20:00-tól elindul a felvezető műsor a Spíler 2 csatornán, míg a nagyszabású show 20:40-kor kezdődik a TV2-n. A műsor során többször is élőben jelentkezik Barcelonából a helyszíni kommentátor, Farkas Norbert, valamint a csatorna állandó La Liga-tudósítója, Egedi Gábor.

A stúdióban a megszokott szakértői csapat várja a nézőket Bognár Doma vezetésével. Az elemzések középpontjában ezúttal két kulcsjátékos áll majd: Vinícius Júnior és Pedri teljesítménye.

A közvetítés különlegessége, hogy a nézők betekintést nyerhetnek a La Liga hivatalos meccsnéző partijába is, ahonnan Matuz Krisztián és Lissák Laura jelentkeznek majd élőben.



A mérkőzést követően exkluzív interjúk, valamint – amennyiben ezen az estén eldől a bajnoki cím – a lefújást követő ünneplés is képernyőre kerül.