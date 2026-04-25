Új alaptanterv, szabad tankönyvválasztás, fokozatosan megszűnő tankerületek – ez az új oktatási miniszter programja
Orbán Viktor visszaadja mandátumát, Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője
Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Úgy fogalmazott: "gőzerővel" zajlanak a megbeszélések a "nemzeti oldal megújulásáról", a frakcióról és közösségeik megvédéséről.
Hozzátette: minden képviselőjelöltjüket meghallgatták, közösségük minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségük van.
Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz - mondta.
A politikus - aki 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt - hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és "ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra" - fogalmazott.
Közölte azt is: a Fidesz jövő héten országos választmányi ülést tart, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozták júniusra.
Orbán Viktor - aki 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke - hangsúlyozta: közel négy évtizede vezeti közösségét, és ezalatt volt részük sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben.
"Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz." - hangoztatta.
A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.
A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke - aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt - Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.
A Fidesz-KDNP közös listájáról 8 KDNP-s politikus szerzett mandátumot és a parlamenti alakuló ülést előkészítő, múlt heti tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd.
+Ez is érdekelheti
Ritka, de nem példa nélküli egy fogyatékossággal élő miniszter
Meddig jár személyi védelem a leköszönő állami vezetőknek?
Bejelentette oktatási miniszterét Magyar Péter
Így dolgoztak az országgyűlési képviselők a most záruló parlamenti ciklusban
Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter
2030-ra lehet eurónk? Mutatjuk az ehhez kellő feltételeket
Kiderítettük! Ez utasította vissza a leendő magyar miniszterelnök
Elmozdítják a Szent Koronát, ez áll a háttérben
Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter
Megvan az időpont, mutatjuk, mikor ül össze az új országgyűlés
Zelenszkij bejelentette: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása