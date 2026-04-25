Orbán Viktor visszaadja mandátumát, Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Úgy fogalmazott: "gőzerővel" zajlanak a megbeszélések a "nemzeti oldal megújulásáról", a frakcióról és közösségeik megvédéséről.

Hozzátette: minden képviselőjelöltjüket meghallgatták, közösségük minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségük van.

Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz - mondta.

A politikus - aki 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt - hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és "ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra" - fogalmazott.