Orbán Viktor visszaadja mandátumát, Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát - ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.
2026. április 25., szombat 20:32
Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte: most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Úgy fogalmazott: "gőzerővel" zajlanak a megbeszélések a "nemzeti oldal megújulásáról", a frakcióról és közösségeik megvédéséről.

Hozzátette: minden képviselőjelöltjüket meghallgatták, közösségük minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségük van.

Hoztak néhány fontos döntést: a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz - mondta.

A politikus - aki 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt - hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt vissza is adja, mert rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és "ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra" - fogalmazott.

Közölte azt is: a Fidesz jövő héten országos választmányi ülést tart, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozták júniusra.

Orbán Viktor - aki 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke - hangsúlyozta: közel négy évtizede vezeti közösségét, és ezalatt volt részük sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben.

"Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz." - hangoztatta.

A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.

A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke - aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt - Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.

A Fidesz-KDNP közös listájáról 8 KDNP-s politikus szerzett mandátumot és a parlamenti alakuló ülést előkészítő, múlt heti tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd.

Nyitókép illusztráció (MTI)

