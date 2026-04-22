Elmozdítják a Szent Koronát, ez áll a háttérben

Szinte mindenben egyezséggel zárultak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom között. A tárgyaláson egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy a Szent Korona vitrinjét átvíve az ülésterembe arra tegyenek esküt az országgyűlési képviselők. A Szent Koronát legutóbb tavaly mozdították el, de akkor vitrincsere indokolta a mozgatást.
A Szent Korona elszállításának és mozgatásának feltételei
A Szent Korona jelenleg az Országház kupolacsarnokában található, így klasszikus értelemben vett, épületen kívüli átszállításra nem lesz szükség, a vitrint helyezik át az ülésterembe. Amennyiben mégis elmozdítanák a relikviát, annak szigorú jogi és technikai feltételei vannak. A Szent Korona mozgatása kizárólag a Szent Korona Testület döntése alapján történhet meg.
- a döntéshozó testület tagjai: a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
- végrehajtó szerv: Az elszállítást és a közvetlen fizikai mozgatást kizárólag a Honvéd Koronaőrség (a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred tagjai) végezheti,
- biztonsági koordináció: A szállítás biztosításában a Terrorelhárítási Központ (TEK), a Készenléti Rendőrség és az Országgyűlési Őrség is részt vesz.
A korona nem egy egyszerű műtárgy, hanem szakrális ereklye, amelynek védelme állandó mérnöki felügyeletet igényel.
- klímaszabályozott környezet: a korona jelenleg egy speciális, nitrogénnel töltött, állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosító, golyóálló és földrengésbiztos vitrinben pihen, bármilyen mozgatásnál biztosítani kell a légmentes, oxidációt gátló közeget,
- szállítóeszköz: kültéri szállítás esetén (mint az 1999-es áthelyezéskor) páncélozott, speciális rázkódásvédelemmel ellátott gépjárművet használnak,
- felszerelés: a koronaőrök hagyományos, protokolláris egyenruhában, de modern fegyverekkel és kommunikációs eszközökkel felszerelve látják el a védelmet.
