Elmozdítják a Szent Koronát, ez áll a háttérben

Szinte mindenben egyezséggel zárultak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk Mozgalom között. A tárgyaláson egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy a Szent Korona vitrinjét átvíve az ülésterembe arra tegyenek esküt az országgyűlési képviselők. A Szent Koronát legutóbb tavaly mozdították el, de akkor vitrincsere indokolta a mozgatást.

A Szent Korona átszállítása Nemzeti Múzeumból az Országház épületébe

A Szent Korona elszállításának és mozgatásának feltételei

A Szent Korona jelenleg az Országház kupolacsarnokában található, így klasszikus értelemben vett, épületen kívüli átszállításra nem lesz szükség, a vitrint helyezik át az ülésterembe. Amennyiben mégis elmozdítanák a relikviát, annak szigorú jogi és technikai feltételei vannak. A Szent Korona mozgatása kizárólag a Szent Korona Testület döntése alapján történhet meg.