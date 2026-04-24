Új alaptanterv, szabad tankönyvválasztás, fokozatosan megszűnő tankerületek – ez az új oktatási miniszter programja
Ritka, de nem példa nélküli egy fogyatékossággal élő miniszter
Újabb minisztereit nevezte meg pénteken Magyar Péter leendő kormányfő, aki az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak emberre, Kátai-Németh Vilmosra bízta. Bár a hazai és nemzetközi politikában korábban is jelen voltak fogyatékossággal élő vezetők, a miniszteri szintű képviselet ezen a területen ritka.
Magyarországon még nem neveztek ki fogyatékossággal élő minisztert
A magyar kormányzati struktúrában korábban is volt példa arra, hogy fogyatékossággal élő szakemberek magas szintű döntéshozói pozíciót töltöttek be, bár nem miniszterként:
- Kósa Ádám: Az első siket európai parlamenti képviselő, aki 2024-től a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi és esélyegyenlőségi miniszteri biztosa lett.
- Tapolczai Gergely: Szintén siket országgyűlési képviselő, aki hosszú ideje dolgozik a törvényhozásban az esélyegyenlőségért.
- Kátai-Németh Vilmos: Ügyvéd és aikidómester, aki a Tisza Párt színeiben, Csepelen nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, mielőtt a Szociális- és Családügyi Minisztérium vezetésére felkérték.
A leendő miniszter kinevezése azért is szimbolikus, mert a tárcája kifejezetten az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felel, így személyes élettapasztalata közvetlenül csatornázódhat be a jogalkotásba.
Mozgássérült már volt az Egyesült Államok elnöke
A nemzetközi politikában több neves példa is akad olyan miniszterekre, akik valamilyen károsodással éltek, azaz a leendő Tisza-kormány minisztere nem egyedi példa a világban.
Vak vezetők:
- David Blunkett (Nagy-Britannia): 1997 és 2005 között több miniszteri tárcát is vezetett (oktatási, majd belügyminiszter), vakon született,
- Carla Qualtrough (Kanada): látássérült (aliglátó) miniszter, aki a sportért és a fogyatékossággal élőkért felelős tárcát vezette.
Mozgássérült vezetők:
- Franklin D. Roosevelt: az USA elnöke, aki gyermekbénulás miatt kerekesszékbe kényszerült, bár ezt a nyilvánosság előtt gyakran titkolta,
- Wolfgang Schäuble (Németország): az ellene elkövetett merénylet után kényszerült tolószékbe, a világ egyik legismertebb pénzügyminisztereként szolgált.
A fogyatékossággal élő miniszter személyi védelme is változik
Egy látássérült miniszter kinevezése több ponton is módosíthatja a személyi védelem bevett protokolljait, bár az alapvető jogszabályi keretek változatlanok maradnak. A személyi védelemért felelős szerveknek – Magyarországon elsősorban a Terrorelhárítási Központnak és a Készenléti Rendőrségnek – az alábbi területeken kell alkalmazkodniuk.
Fizikai kísérés és taktikai védelem
- Segítő funkció integrálása: A személyi biztosítók (testőrök) szerepköre ilyenkor kibővülhet: nemcsak a biztonságra kell ügyelniük, hanem szükség esetén segíteniük kell a miniszter tájékozódását ismeretlen helyszíneken vagy tömegben.
- Protokolláris változások: A diplomáciai eseményeknél a biztonsági személyzetnek előzetesen és diszkréten egyeztetnie kell a helyszín adottságairól (lépcsők, akadályok), hogy a védelem ne akadályozza, hanem segítse a miniszter mozgását.
Speciális technikai és kommunikációs igények
- Akadálymentes információáramlás: A védett személy számára érkező sürgős biztonsági riasztásokat vagy operatív információkat olyan formátumban (pl. audió vagy Braille-alapú eszközök) kell közvetíteni, amely azonnal feldolgozható számára.
- Informatikai védelem: Mivel a látássérült vezetők gyakran használnak speciális szoftvereket (képernyőolvasók), a biztonsági szolgálatnak garantálnia kell, hogy ezek az eszközök ne jelentsenek kiberbiztonsági rést.
A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a személyi védelem rugalmasan alakítható. Ha a miniszter vakvezető kutyával közlekedik, a biztonsági protokollnak az állat jelenlétét is kezelnie kell (pl. átvizsgálásoknál, utazásoknál). A brit David Blunkett esetében a testőrei gyakran egyben "személyi titkári" vagy segítő feladatokat is elláttak, hogy a miniszter munkavégzése folyamatos legyen. A Tisza-kormány esetében az esélyegyenlőségi szempontok miatt várható, hogy a személyi védelem protokolljait az érintett miniszter egyedi igényeihez igazítják.
Kátai-Németh Vilmos képzett harcművész
