Zelenszkij bejelentette: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

"Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit" - írta az államfő bejegyzésében.

Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna ezt összekapcsolja a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásának feloldásával.

Ezzel összefüggésben az Ukrajna számára már az Európai Tanács által jóváhagyott európai támogatási csomag feloldását várjuk. Emellett reméljük, hogy partnereink megfelelő lépéseket tesznek az Ukrajna számára megnyitandó csatlakozási tárgyalási fejezetek ügyében is. Az első fejezetcsoport tekintetében mi már elvégeztük a saját feladatunkat. Ezenkívül folytatni kell a szisztematikus szankciós nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben a háború miatt, valamint az európai energiaellátás további diverzifikálását. Európának függetlennek kell lennie azoktól, akik meg akarják gyengíteni vagy meg akarják semmisíteni"

- hangsúlyozta az elnök.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter február 12-én jelentette be, hogy orosz támadás következtében január 27-én leállt az orosz kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.