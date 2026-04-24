Itt a nagy bejelentés, leáll a nemzetközi reptér Debrecenben
Preventív jellegű karbantartást fognak végezni a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren kifutópályáján – jelentette be a reptér pénteken a közösségi médiában.
A munkálatokat május 4-e 13 óra 45 perc és május 8-a 7 óra közöttre ütemezték. Céljuk a légikikötő infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása, illetve a pálya állapotának folyamatos javítása.
A karbantartás idejére a repülőtér forgalma leáll, erről pedig már tájékoztatták a légitársaságokat és a partnereket is.
A tervezett munkálatokat a lehető legkevesebb járat érintésével végezzük el, hogy minimalizáljuk a kellemetlenségeket
– fogalmaztak a közleményben, majd hozzátették, hogy összesen négy járatot érint az ideiglenes lezárás.
Nyitókép: Debreceni Nemzetközi Repülőtér Facebook-oldala
