Itt a nagy bejelentés, leáll a nemzetközi reptér Debrecenben

Preventív jellegű karbantartást fognak végezni a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren kifutópályáján – jelentette be a reptér pénteken a közösségi médiában.

A munkálatokat május 4-e 13 óra 45 perc és május 8-a 7 óra közöttre ütemezték. Céljuk a légikikötő infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása, illetve a pálya állapotának folyamatos javítása.



A karbantartás idejére a repülőtér forgalma leáll, erről pedig már tájékoztatták a légitársaságokat és a partnereket is.