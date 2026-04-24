Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Amióta megjelentek az első elektromos, illetve hibrid autók az utakon, azóta folyik a vita, hogy mikorra válthatják le teljes mértékben a belső égésű motorral felszerelt kocsikat, mert abban − szinte − minden szakértő egyetért, hogy az előbbié a jövő. Az e-autók iránti kezdeti lelkesedés azonban pár éve kissé megcsappant, amikor kiderült, hogy
az első konstrukciók hatótávja jóval alacsonyabb az elvártnál, a töltésük nem olyan egyszerű, és ha elromlik az akkumulátor, azt javítani szinte lehetetlen, a cseréje viszont horribilis összegbe kerül.
Így az utóbbi időben a hagyományos meghajtású autók ideiglenesen ismét népszerűbbek lettek, de épp az elmúlt hetekben fordult ismét a trend. Az iráni háború miatt ugyanis az egekbe emelkedett a benzin és a dízelolaj piaci ára, Nyugaton már ezer forintba kerül egy liter; bár Magyarországon megóvja az autósokat a védett ár, de ez sokáig nálunk sem tartható, hiszen komoly negatív gazdasági hatása van már középtávon is.
Ezért egyre többen fordulnak ismét a villanyautók felé − bár kisebb mértékben, de az áram is drágul −, és ezen az olajválság megoldódása sem fog radikálisan változtatni, hiszen az Európai Unió nem tért el a klímacéljaitól, ez még akkor is igaz, hogy azért enyhített a korábbi, irreális elvárásain. Ráadásul
a technológia folyamatosan fejlődik, az autógyártók egyre nagyobb eredményeket érnek el a hatótávolság növekedése területén, így már nem számít kockázatos kalandnak egy hosszabb vidéki út.
Ugyanakkor a kereslet hirtelen megugrása az elektromos autók árát is még tovább hajthatja fel, de más most is többe kerülnek, mint a hagyományosak. Egy angol kimutatás szerint egy új villanygépkocsi átlagos ára 47 ezer 970 euró, miközben az összes új jármű átlagára 43 ezer 126 euró. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes szakértők nemzetbiztonsági aggályokat is megfogalmaznak az elektromos autókkal kapcsolatban, mivel Kína uralja az ellátási lánc számos kulcsfontosságú szegmensét.
Mindezekre az ellentmondásokra figyelemmel vannak olyan magyarországi szakértők, akik szerint
jelenleg a hibridautó a legjobb megoldás.
Miután alapvetően benzinnel, dízellel működnek, nem fenyeget az a veszély, hogy az úton ragadnak, ha lemerül az akkumulátor, ugyanakkor kevesebbet fogyasztanak az elektromos motor besegítése miatt, ami különösen a plug-in hibridekre igaz, hiszen azok konnektorról is tölthetők.
Főbb hibridtípusok
Öntöltő (HEV): A mozgási energiát fékezéskor elektromos árammá alakítja, az akkumulátort nem kell külső forrásból tölteni.
Plug-in (PHEV): Konnektorról is tölthető, nagyobb akkumulátorral rendelkezik, és tisztán elektromosan is megtehet több tíz kilométert.
Enyhe, lájtos (MHEV):
A villanymotor csak segíti a benzinmotort, tisztán elektromos hajtásra nem képes.
A Magyar Nemzet összegyűjtötte, hogy idén márciusban melyek voltak a legnépszerűbb elektromos autók. Az első helyezett a Tesla Model 3, a második a Hyundai Kona, míg a bronzérmet a BMW i sorozata szerezte meg.
Nyitókép: A Mercedes-Benz új modellje a gyártásindító ünnepségen Kecskeméten 2026. január 19-én. A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, aminek köszönhetően hamarosan akár évi 350 ezer autót is elő tudnak itt állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente egymillió autót le tudjon gyártani. MTI/Bús Csaba
