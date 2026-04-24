Megvan a tudományos magyarázat: Ez állhat a szúnyoginvázió mögött

Kiderült, mi boríthatja fel a vízpartok egyensúlyát.
2026. április 24., péntek 13:03
Egy ártalmatlannak tűnő vízparti növény komoly problémák forrásává válhat: egy friss kutatás szerint az invazív nád jelentősen hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásához – hívta fel a figyelmet csütörtökön a PhysOrg.

A szakértők arra jutottak, hogy az olyan idegen fajok, mint az óriásnád, megváltoztatják a vízi környezetet, így ideális feltételeket teremtenek a szúnyoglárvák fejlődéséhez. A növény elhalt részeinek felhalmozódása átalakítja a víz kémiai összetételét és a mikroorganizmusok közösségét is.

Ezt a hatást a vízminőség változásai és bizonyos mikroeukarióta csoportok, például a flagellátumok és az amőbák mennyiségének változása katalizálta

-    nyilatkozta, Alberto Maceda-Veiga professzor, a kutatás vezetője.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az invazív nád jelenlétében a szúnyoglárvák gyorsabban fejlődnek, nagyobbra nőnek, és nagyobb eséllyel élik túl a fejlődési szakaszt. Ez pedig hosszú távon a szúnyogpopuláció robbanásszerű növekedéséhez vezethet.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a közönséges szúnyog nemcsak kellemetlen, hanem betegségek terjesztésében is szerepet játszhat. Éppen ezért kulcsfontosságú annak megértése, mely környezeti tényezők segítik a terjedésüket.

A kutatók szerint a megoldás az invazív növények visszaszorítása és az őshonos fajok visszatelepítése lehet.

Nem szabad engednünk a pániknak. Először is, nem szabad elfelejtenünk, hogy a természetben a szúnyogoknak sok ragadozójuk van

– fogalmazott a professzor.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

