Interjú közben sírta el magát a Jóban Rosszban egykori sztárja

Megszületett Novák Heni második gyermeke.
2026. április 24., péntek 12:32
Gólyahír aranyozta be a pénteki Mokka adását, ugyanis megszületett a Jóban Rosszban egykori sztárjának, Novák Heninek második gyermeke, Kiana.

A színésznő nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy anyukája mindenben segíti őt ezekben a napokban.

Ő a fizikai, lelki, és mentális támaszunk, ezért én úgy gondolom, hogy az első pár hét sokkal könnyebb, mint valaki olyannak, akinek nincs meg ez a fajta lehetősége, hogy így tudják segíteni, mint ahogy engem anyukám segít 

– mondta a képernyős, majd kiemelte, hogy mindig megkönnyezi, amikor a gyerekeiről kell beszélnie.

 

Ezek boldogság hormonok…. minden nap rám jön pár ilyen érzelem hullám, főleg hogyha a gyerekekről kell beszélni 

– hangsúlyozta Novák Heni, és hozzátette, hogy a nagytesó, Kingsley, nagyon várta a testvérét, sőt, képes hajnal háromkor is felkelni, hogy megsimogathassa őt.

Rengeteg energiája van, jön, énekel hangosan, becézgeti…Ha a kistesó sír, és Kingsley ott van, és szól hozzá vagy bármit csinál vele, akkor teljes a megnyugvás

– mesélt a gyerekek közötti bensőséges kapcsolatról az anyuka, majd beavatta a nézőket a névválasztás titkaiba is.

Mindenképp olyan nevet akartunk, ami nem K betűvel kezdődik, erre ugye mindegyik azzal kezdődik. Annyira közel van a két név, hogyha a gyerekekről beszélünk, akkor keverjük a neveket…

 – jegyezte meg viccesen a színésznő, aki most boldogabb, mint valaha.

