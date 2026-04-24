,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Interjú közben sírta el magát a Jóban Rosszban egykori sztárja
Gólyahír aranyozta be a pénteki Mokka adását, ugyanis megszületett a Jóban Rosszban egykori sztárjának, Novák Heninek második gyermeke, Kiana.
A színésznő nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy anyukája mindenben segíti őt ezekben a napokban.
Ő a fizikai, lelki, és mentális támaszunk, ezért én úgy gondolom, hogy az első pár hét sokkal könnyebb, mint valaki olyannak, akinek nincs meg ez a fajta lehetősége, hogy így tudják segíteni, mint ahogy engem anyukám segít
– mondta a képernyős, majd kiemelte, hogy mindig megkönnyezi, amikor a gyerekeiről kell beszélnie.
Ezek boldogság hormonok…. minden nap rám jön pár ilyen érzelem hullám, főleg hogyha a gyerekekről kell beszélni
– hangsúlyozta Novák Heni, és hozzátette, hogy a nagytesó, Kingsley, nagyon várta a testvérét, sőt, képes hajnal háromkor is felkelni, hogy megsimogathassa őt.
Rengeteg energiája van, jön, énekel hangosan, becézgeti…Ha a kistesó sír, és Kingsley ott van, és szól hozzá vagy bármit csinál vele, akkor teljes a megnyugvás
– mesélt a gyerekek közötti bensőséges kapcsolatról az anyuka, majd beavatta a nézőket a névválasztás titkaiba is.
Mindenképp olyan nevet akartunk, ami nem K betűvel kezdődik, erre ugye mindegyik azzal kezdődik. Annyira közel van a két név, hogyha a gyerekekről beszélünk, akkor keverjük a neveket…
– jegyezte meg viccesen a színésznő, aki most boldogabb, mint valaha.
