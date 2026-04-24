A legtöbben rosszul csinálják, pedig a sorrend mindent megváltoztat

Sokan rutinszerűen kardióval kezdik a tréningezést, pedig ezzel akaratlanul is visszafoghatják a fejlődésüket. A FitForFun pénteki Facebook-bejegyzése szerint a sorrend kulcsfontosságú: először az erőnléti edzés, utána a kardió hozza a leghatékonyabb változást.

A magyarázat egyszerű: amikor az izmok frissek, nagyobb súlyokkal és hatékonyabban dolgozhatunk, ami hosszú távon jobb fejlődést eredményez. Az erősítés után végzett kardió ráadásul intenzívebbé válik, így rövidebb idő alatt is több kalória égethet el.