A legtöbben rosszul csinálják, pedig a sorrend mindent megváltoztat
Sokan rutinszerűen kardióval kezdik a tréningezést, pedig ezzel akaratlanul is visszafoghatják a fejlődésüket. A FitForFun pénteki Facebook-bejegyzése szerint a sorrend kulcsfontosságú: először az erőnléti edzés, utána a kardió hozza a leghatékonyabb változást.
A magyarázat egyszerű: amikor az izmok frissek, nagyobb súlyokkal és hatékonyabban dolgozhatunk, ami hosszú távon jobb fejlődést eredményez. Az erősítés után végzett kardió ráadásul intenzívebbé válik, így rövidebb idő alatt is több kalória égethet el.
A kombinált edzés ráadásul komplex hatást gyakorol a szervezetre: egyszerre segíti az izomépítést, az állóképesség növelését és a szív egészségének javítását.
Persze vannak kivételek is: például kimerültség vagy intenzív lábedzés után érdemes átgondolni a terhelést. De általánosságban egyértelmű az üzenet.
Ha először az erőnléti edzést, majd csak utána a kardiót ütemezed be, optimalizálod a zsírégetést, véded az izmaidat, és jobb edzéseredményeket érsz el
- hívták fel a figyelmet. A különbség tehát nem az edzés hosszában, hanem a sorrendjében rejlik.
