Felüljáróról zuhant le az autó, megismétlődőtt a halálos tragédia - Fotó

Pénteken lezuhant egy kocsi a Bucium-felüljáróról Romániában, miután összeütközött egy kamionnal - tudatta a Maszol.

A helyszínre több tűzoltó- és mentőegységet riasztottak, ám a hídról lezúgó autó sofőrjét már nem tudták megmenteni.

A helyszínen halottnak nyilvánították.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.



Nyitókép: Iași megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség