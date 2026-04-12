Videón a két életet követelő Árpád hídi baleset

Ketten meghaltak.
2026. április 12., vasárnap 08:13
Szörnyethalt két férfi egy frontális karambolban péntek este Budapesten a XIII. kerületben, sokkoló videó készült a tragédiáról. 

Egy török férfi a luxusautójával versenyzett egy másik sofőrrel, két kocsinak is nekiment, majd frontálisan csapódott egy harmadik autónak, amely ettől lezuhant a felüljáróról. A 66 éves sofőr azonnal meghalt, ahogy az ámokfutó 35 éves török utasa is.

A sportkocsi Újpest felől száguldott a belváros irányába, amikor a sofőr elvesztette uralmát felette.

A fővárosi tűzoltókat riasztották a helyszínre. Feszítővágóval darabolták szét az Audit, amit a férfi pár napja még 29 millió forintért hirdetett. Szinte egy ép elem sem maradt a kocsi jobb oldalán.

Öten utaztak a luxusautóban. Mindenki a roncsba szorult. 

A rendőrség vizsgálja, hogy az ámokfutó sofőr fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert. 

Halált okozó közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak.

 

