Videón a két életet követelő Árpád hídi baleset
Szörnyethalt két férfi egy frontális karambolban péntek este Budapesten a XIII. kerületben, sokkoló videó készült a tragédiáról.
Egy török férfi a luxusautójával versenyzett egy másik sofőrrel, két kocsinak is nekiment, majd frontálisan csapódott egy harmadik autónak, amely ettől lezuhant a felüljáróról. A 66 éves sofőr azonnal meghalt, ahogy az ámokfutó 35 éves török utasa is.
A sportkocsi Újpest felől száguldott a belváros irányába, amikor a sofőr elvesztette uralmát felette.
A fővárosi tűzoltókat riasztották a helyszínre. Feszítővágóval darabolták szét az Audit, amit a férfi pár napja még 29 millió forintért hirdetett. Szinte egy ép elem sem maradt a kocsi jobb oldalán.
Öten utaztak a luxusautóban. Mindenki a roncsba szorult.
A rendőrség vizsgálja, hogy az ámokfutó sofőr fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert.
Halált okozó közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárást indítottak.
