Videón a két életet követelő Árpád hídi baleset

Szörnyethalt két férfi egy frontális karambolban péntek este Budapesten a XIII. kerületben, sokkoló videó készült a tragédiáról.

Egy török férfi a luxusautójával versenyzett egy másik sofőrrel, két kocsinak is nekiment, majd frontálisan csapódott egy harmadik autónak, amely ettől lezuhant a felüljáróról. A 66 éves sofőr azonnal meghalt, ahogy az ámokfutó 35 éves török utasa is.

A sportkocsi Újpest felől száguldott a belváros irányába, amikor a sofőr elvesztette uralmát felette.