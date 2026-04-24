Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié
Az MTI közleménye szerint péntek reggel érkezett jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen, a Rózsa utcában ég egy harminc négyzetméteres épület.
Az oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a tűzoltók - írták.
Közölték, az oltást nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék.
A katasztrófavédelem kitért arra, hogy az idei lakástüzek csaknem 12 százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lomokkal, amelyek nehezítették a beavatkozást.
Az épületben felhalmozott hulladék komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb
- hívták fel a figyelmet.
+Ez is érdekelheti
Itt a nagy bejelentés, leáll a nemzetközi reptér Debrecenben
Rémülten figyeltek az emberek Salgótarjánban, haragjában pusztítani kezdett a helyi tűzvarázsló
Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese
Meghalt egy biciklis a 83-ason
Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán