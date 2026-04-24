Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié

Tűzoltók fedezték fel.
2026. április 24., péntek 15:41
Az MTI közleménye szerint péntek reggel érkezett jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a  Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen, a Rózsa utcában ég egy harminc négyzetméteres épület.

Az oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a tűzoltók - írták.

Közölték, az oltást nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék.

Háztűzben meghalt egy férfi Levélen

A katasztrófavédelem kitért arra, hogy az idei lakástüzek csaknem 12 százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lomokkal, amelyek nehezítették a beavatkozást.

Az épületben felhalmozott hulladék komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb

 - hívták fel a figyelmet.

