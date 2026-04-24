Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié

Az MTI közleménye szerint péntek reggel érkezett jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen, a Rózsa utcában ég egy harminc négyzetméteres épület.

Az oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a tűzoltók - írták.

Közölték, az oltást nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék.