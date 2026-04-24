Kísérteties hasonlóság: Lajos herceg fotója felkavarta a rajongókat

Igazi mérföldkőhöz érkezett Lajos herceg: csütörtökön ünnepelte nyolcadik születésnapját Vilmos herceg és Katalin hercegné legkisebb gyermeke.

A jeles alkalomból a család egy friss fotót is megosztott az Instagramon, amelyen a kis herceg kék, galléros pulóverben, karba font kézzel és széles mosollyal néz a kamerába. A háttérben a hullámzó tenger látható, a kép hangulata pedig egyszerre könnyed és meghitt.



A rajongók figyelmét azonban nemcsak az ragadta meg, milyen nagyfiú lett már Lajos, hanem az is, mennyire emlékeztet néhai nagymamájára, Diana hercegnőre. Sokan úgy vélik, a tekintete és a mosolya is a legendás hercegnőt idézi.

