Gyászol Zala, meghalt a korábbi népszerű magyar riporter
Megrendült hangvételű bejegyzésben búcsúzott csütörtökön alkalmazottjától a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház. A közlemény szerint életének 59. évében meghalt Partics Andrea, a kórház kommunikációs osztályának vezetője.
Zalaegerszegen született. Biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Európai Uniós szakértőként diplomázott.
Később a Zalaegerszegi Televízióban dolgozott 1987 és 1996 között szerkesztő-riporterként, 1996-tól 2000-ig pedig ügyvezető igazgatóként. Országos csatornáknak, így a Magyar Televíziónak, illetve a Duna TV-nek is tudósított.
A Zalai Krónika megyei műsor médiamenedzsere, szerkesztője, riportere volt 2001-től 2002-ig, 2003 és 2015 között pedig a Hévizi Televízió ügyvezető igazgatója.
2015-től erősítette a megyei kórház csapatát. Előbb PR munkatársként, 2024 óta pedig kommunikációs osztályvezetőként számítottak rá.
A Zala Megyei Sajtódíjat, a Pro Cultura Hévíz díjat és Főigazgatói Dicséretet is kapott pályafutása során.
Nem csupán munkatársat veszítettünk el, hanem egy kivételes embert, aki közösséget is épített – fogalmaztak a bejegyzésben méltatva néhai kollégájuk érdemeit.
Végtelen műveltsége, olvasottsága és kifinomult stílusa minden beszélgetést gazdagabbá tett. Mondatai mindig igényesek, kedvesek és megfontoltak voltak, türelme pedig szinte kimeríthetetlen
– tették hozzá, és hiányát pótolhatatlannak nevezték.
