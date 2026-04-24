Gyászol Zala, meghalt a korábbi népszerű magyar riporter

Pótolhatatlan veszteség érte kollégáit.
2026. április 24., péntek 16:11
Megrendült hangvételű bejegyzésben búcsúzott csütörtökön alkalmazottjától a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház. A közlemény szerint életének 59. évében meghalt Partics Andrea, a kórház kommunikációs osztályának vezetője. 

Zalaegerszegen született. Biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Európai Uniós szakértőként diplomázott. 

Később a Zalaegerszegi Televízióban dolgozott 1987 és 1996 között szerkesztő-riporterként, 1996-tól 2000-ig pedig ügyvezető igazgatóként. Országos csatornáknak, így a Magyar Televíziónak, illetve a Duna TV-nek is tudósított. 

A Zalai Krónika megyei műsor médiamenedzsere, szerkesztője, riportere volt 2001-től 2002-ig, 2003 és 2015 között pedig a Hévizi Televízió ügyvezető igazgatója.

2015-től erősítette a megyei kórház csapatát. Előbb PR munkatársként, 2024 óta pedig kommunikációs osztályvezetőként számítottak rá. 

 

A Zala Megyei Sajtódíjat, a Pro Cultura Hévíz díjat és Főigazgatói Dicséretet is kapott pályafutása során.

Nem csupán munkatársat veszítettünk el, hanem egy kivételes embert, aki közösséget is épített – fogalmaztak a bejegyzésben méltatva néhai kollégájuk érdemeit. 

Végtelen műveltsége, olvasottsága és kifinomult stílusa minden beszélgetést gazdagabbá tett. Mondatai mindig igényesek, kedvesek és megfontoltak voltak, türelme pedig szinte kimeríthetetlen

 – tették hozzá, és hiányát pótolhatatlannak nevezték.

 

