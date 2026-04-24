Halálos áramütést szenvedett egy ikerpár, miközben egy galamb segítségére siettek
Szívszorító tragédia rázta meg az olasz közvéleményt, miután két egypetéjű ikertestvér életét vesztette egy végzetes áramütés következtében. A 22 éves Giacomo és Francesco Fierloni egy vidéki területen tartózkodott az olaszországi Magione közelében, amikor megpróbáltak megmenteni egy galambot a magasfeszültségű vezetékek közül – adta hírül pénteken a Daily Star.
A testvérek egy hosszú fémrúddal próbálták leszedni a madarat, amely körülbelül tíz méter magasan, mintegy 20 ezer voltos vezetéken ült. Egyikük hozzáérhetett a vezetékhez, vagy egy elektromos ív keletkezett, amely azonnali áramütést okozott. A másik testvér kétségbeesetten próbált segíteni, ám őt is halálos áramütés érte. A két fiatal egymás mellett esett össze a magas fűben.
A történtek olyan gyorsan zajlottak le, hogy esélyük sem volt megmenekülni. A tragédia kedden történt, és csak később derült fény rá, amikor a családtagok aggódni kezdtek, mert a testvérek nem válaszoltak a hívásokra.
A hozzátartozók mobiltelefon segítségével követték a tartózkodási helyüket, majd a helyszínre siettek, ahol végül egyik rokonuk talált rájuk.
A mentők megpróbálták újraéleszteni a fiatalokat, de már nem tudták megmenteni őket.
Vizsgálják a baleset pontos körülményeit.
