Halálos áramütést szenvedett egy ikerpár, miközben egy galamb segítségére siettek

Szívszorító tragédia rázta meg az olasz közvéleményt, miután két egypetéjű ikertestvér életét vesztette egy végzetes áramütés következtében. A 22 éves Giacomo és Francesco Fierloni egy vidéki területen tartózkodott az olaszországi Magione közelében, amikor megpróbáltak megmenteni egy galambot a magasfeszültségű vezetékek közül – adta hírül pénteken a Daily Star.

A testvérek egy hosszú fémrúddal próbálták leszedni a madarat, amely körülbelül tíz méter magasan, mintegy 20 ezer voltos vezetéken ült. Egyikük hozzáérhetett a vezetékhez, vagy egy elektromos ív keletkezett, amely azonnali áramütést okozott. A másik testvér kétségbeesetten próbált segíteni, ám őt is halálos áramütés érte. A két fiatal egymás mellett esett össze a magas fűben.

A történtek olyan gyorsan zajlottak le, hogy esélyük sem volt megmenekülni. A tragédia kedden történt, és csak később derült fény rá, amikor a családtagok aggódni kezdtek, mert a testvérek nem válaszoltak a hívásokra.