Sajátos nevelési igényű kisgyereket erőszakolt egy váradi gyógytornász
Ügyészségi források szerint Adrian Pereș, gyógytornász sajátos nevelési igényű gyermeket erőszakolt meg és bántalmazott 2025 tavasza és 2026 márciusa között egy helyi magánóvodában, Romániába. A Bihar megyei vádhatóság szerint veszélyeztette négy 6-7 éves kisfiú szellemi és erkölcsi fejlődését - derült ki pénteken a Maszol írásából.
Răzvan Doseanu, az egyik áldozat családjának ügyvédje szerint viszont túlságosan is enyhe a gyanúsított által elkövetett bűncselekmények besorolása. Az ő értelmezése szerint, ami történt az nemi erőszak – ami 18 év szabadságvesztéssel büntethető –, nem egyszerűen szexuális erőszak – amiért 14 év börtönbüntetést szabhatnak ki. Elmondása szerint már több mint két hónappal ezelőtt megtették a feljelentést, de számára érthetetlen okból „behúzott kézifékkel” zajlott az eljárás, holott rendkívül súlyos esetről van szó. Azt sem érti, hogy miért nem indítványozták a férfi előzetes letartóztatását.
Az ügyvéd szerint ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb ügye Bihar megyében. Még arra utaló nyomok is vannak, hogy nem Peneș az egyetlen elkövető, egy másik személy is követhetett el abúzust az óvodában.
Az ügyben négy, 6 és 7 éves gyermek érintett. Egyikük fizikai fejlődésében korlátozott és sajátos nevelési igényű. Biztonságban kellene lenniük az óvodában, de erőszak áldozatává váltak
– vázolta fel az esetet az ügyvéd, nehezményezve, hogy az ügyészek csak annyit említenek, hogy egy kiskorúnak meg kellett puszilnia a felnőtt vádlott fenekét és nemi szervét. Az ügyvéd szerint a gyermekek vallomását bizonyítékok támasztják alá, különböző pszichológiai felmérés is igazolja az abúzust.
Igazságos nyomozást kérnek
Az egyik áldozat anyja az ügyben tartott sajtótájékoztatón elmondta: január végén vált világossá számára, ami az óvodában történt, mert gyermeke egy riasztó megnyilvánulása után azt mondta neki, hogy „Adi az óvodából” tanította rá. „Meg kell pusziljam a p*cáját és a fenekét” – idézte kisfiát az édesanya, aki szerint akkor vált érthetővé számára, hogy gyermeke miért nem akart óvodába menni és miért kérte arra, hogy ne fizesse többé a gyógytornászt. A Doseanu által említett gyanú, hogy két pedofil elkövető lehet is abból adódik, hogy a kisfiú két férfiról beszélt, az abúzus pedig a tornaterem mosdójában történhetett.
A fiú szerint óvodatársait is bántalmazták, egyebek mellett meztelenül fotózták őket.
Az anya hibásnak érzi magát, amiért nem világosította fel időben gyermekét.
Ha nem lett volna egy másik gyermek, amelyik nem helyes ami történik, akkor a fiam azt hitte volna, hogy ez a kinetoterápia
– mondta, hozzátéve: vissza akarja kapni az egykoron boldog gyermekét.
„Igazat mond. Igazságos nyomozást szeretnék”
– nyomatékosította a nő.
