Sajátos nevelési igényű kisgyereket erőszakolt egy váradi gyógytornász

Ügyészségi források szerint Adrian Pereș, gyógytornász sajátos nevelési igényű gyermeket erőszakolt meg és bántalmazott 2025 tavasza és 2026 márciusa között egy helyi magánóvodában, Romániába. A Bihar megyei vádhatóság szerint veszélyeztette négy 6-7 éves kisfiú szellemi és erkölcsi fejlődését - derült ki pénteken a Maszol írásából.

Răzvan Doseanu, az egyik áldozat családjának ügyvédje szerint viszont túlságosan is enyhe a gyanúsított által elkövetett bűncselekmények besorolása. Az ő értelmezése szerint, ami történt az nemi erőszak – ami 18 év szabadságvesztéssel büntethető –, nem egyszerűen szexuális erőszak – amiért 14 év börtönbüntetést szabhatnak ki. Elmondása szerint már több mint két hónappal ezelőtt megtették a feljelentést, de számára érthetetlen okból „behúzott kézifékkel” zajlott az eljárás, holott rendkívül súlyos esetről van szó. Azt sem érti, hogy miért nem indítványozták a férfi előzetes letartóztatását.

Az ügyvéd szerint ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb ügye Bihar megyében. Még arra utaló nyomok is vannak, hogy nem Peneș az egyetlen elkövető, egy másik személy is követhetett el abúzust az óvodában.

Az ügyben négy, 6 és 7 éves gyermek érintett. Egyikük fizikai fejlődésében korlátozott és sajátos nevelési igényű. Biztonságban kellene lenniük az óvodában, de erőszak áldozatává váltak

– vázolta fel az esetet az ügyvéd, nehezményezve, hogy az ügyészek csak annyit említenek, hogy egy kiskorúnak meg kellett puszilnia a felnőtt vádlott fenekét és nemi szervét. Az ügyvéd szerint a gyermekek vallomását bizonyítékok támasztják alá, különböző pszichológiai felmérés is igazolja az abúzust.