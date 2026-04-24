Rémülten figyeltek az emberek Salgótarjánban, haragjában pusztítani kezdett a helyi tűzvarázsló

Zaklatott állapotban járt-kelt egy nő Salgótarján külvárosában még 2024. november 16-án. Az asszony rágyújtott, majd odalépett egy 1100 literes konténerhez, és mérgében az égő cigarettával szándékosan meggyújtotta a benne lévő szemetet – idézi a Nool.hu pénteki cikkében a Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatását.

A hulladék azonnal lángra kapott, a tároló teljesen kiégett, a nő pedig egyszerűen odébbállt. Több mint 115 ezer forint volt az általa okozott kár, ráadásul a szemtanúkat megijesztette, amit művelt.

A gyújtogató végül elfogatóparancsnak köszönhetően került elő. Garázdaság, illetve rongálás miatt emelt vádat ellene az ügyészség, és közérdekű munkára ítélnék. Ha valóban bűnösnek találja a bíróság, a kárt is megfizettetik vele.

A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter