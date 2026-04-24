Itt a nagy bejelentés, leáll a nemzetközi reptér Debrecenben
Rémülten figyeltek az emberek Salgótarjánban, haragjában pusztítani kezdett a helyi tűzvarázsló
Zaklatott állapotban járt-kelt egy nő Salgótarján külvárosában még 2024. november 16-án. Az asszony rágyújtott, majd odalépett egy 1100 literes konténerhez, és mérgében az égő cigarettával szándékosan meggyújtotta a benne lévő szemetet – idézi a Nool.hu pénteki cikkében a Nógrád Vármegyei Főügyészség tájékoztatását.
A hulladék azonnal lángra kapott, a tároló teljesen kiégett, a nő pedig egyszerűen odébbállt. Több mint 115 ezer forint volt az általa okozott kár, ráadásul a szemtanúkat megijesztette, amit művelt.
A gyújtogató végül elfogatóparancsnak köszönhetően került elő. Garázdaság, illetve rongálás miatt emelt vádat ellene az ügyészség, és közérdekű munkára ítélnék. Ha valóban bűnösnek találja a bíróság, a kárt is megfizettetik vele.
A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter
+Ez is érdekelheti
Holttestet találtak egy levéli házban, kiderült, kié
Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese
Meghalt egy biciklis a 83-ason
Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán