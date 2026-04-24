Az autó egy mozgó konfliktuszóna, párkapcsolatok mehetnek rá

Sok pár számára az autó nem csupán közlekedési eszköz, hanem egyfajta mozgó konfliktuszóna is. Egy friss, reprezentatív felmérés szerint a német autótulajdonosok kétharmadát idegesítik partnere bizonyos szokásai vezetés közben: legyen szó kritikáról, kéretlen tanácsokról vagy akár morzsákról az ülésen – írta meg pénteken a Focus Online.

A legnagyobb feszültséget egyértelműen a vezetési stílus kritikája okozza: a válaszadók 23 százaléka kifejezetten rosszul viseli, ha partnere megjegyzést tesz a vezetésére.

Ugyanakkor a kritika kétélű fegyver. Miközben sokan nehezen tűrik az észrevételeket, 18 százalékuk maga is elégedetlen partnere vezetési stílusával. Érdekes ellentmondás, hogy a kritika miatt panaszkodók közül csak kevesen vallják be, hogy ők is hasonlóan éreznek.



A kutatás generációs különbségeket is feltárt: A fiatalabb párok körében jóval gyakoribbak a konfliktusok: a 18–29 évesek 83 százaléka számolt be idegesítő vezetési szokásokról, míg a 60 év felettieknél ez az arány már csak 49 százalék. Úgy tűnik, az évek során vagy nő a türelem, vagy egyszerűen megtanulják figyelmen kívül hagyni egymás bosszantó szokásait.