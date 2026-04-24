Az autó egy mozgó konfliktuszóna, párkapcsolatok mehetnek rá

A jó szándékú megjegyzések gyakran többet ártanak, mint használnak.
2026. április 24., péntek 18:22
Sok pár számára az autó nem csupán közlekedési eszköz, hanem egyfajta mozgó konfliktuszóna is. Egy friss, reprezentatív felmérés szerint a német autótulajdonosok kétharmadát idegesítik partnere bizonyos szokásai vezetés közben: legyen szó kritikáról, kéretlen tanácsokról vagy akár morzsákról az ülésen – írta meg pénteken a Focus Online.

A legnagyobb feszültséget egyértelműen a vezetési stílus kritikája okozza: a válaszadók 23 százaléka kifejezetten rosszul viseli, ha partnere megjegyzést tesz a vezetésére.

Ugyanakkor a kritika kétélű fegyver. Miközben sokan nehezen tűrik az észrevételeket, 18 százalékuk maga is elégedetlen partnere vezetési stílusával. Érdekes ellentmondás, hogy a kritika miatt panaszkodók közül csak kevesen vallják be, hogy ők is hasonlóan éreznek.


A kutatás generációs különbségeket is feltárt: A fiatalabb párok körében jóval gyakoribbak a konfliktusok: a 18–29 évesek 83 százaléka számolt be idegesítő vezetési szokásokról, míg a 60 év felettieknél ez az arány már csak 49 százalék. Úgy tűnik, az évek során vagy nő a türelem, vagy egyszerűen megtanulják figyelmen kívül hagyni egymás bosszantó szokásait.

Nemcsak a vezetési stílus okoz feszültséget: A jármű tisztasága is gyakori vitaforrás: sokakat zavarnak a morzsák vagy a rendetlenség. Emellett az „önjelölt navigátorok” is könnyen felborzolják a kedélyeket, akik minden útvonalnál jobbnak érzik saját megoldásaikat.

A helyzet akkor válik igazán veszélyessé, amikor a vita már a biztonságot is érinti: A felmérés szerint a megkérdezettek egy része találkozott már azzal, hogy partnere figyelmeztetés nélkül beleavatkozott a vezetésbe. A szakértők szerint ez súlyos következményekkel járhat.

Baleset esetén az ilyen beavatkozás az utas részéről közreható gondatlanságnak minősül

– figyelmeztetett Aljoscha Ziller biztosítási szakértő.

A tanulság egyszerű, mégis nehezen betartható: az autóban ülve nemcsak az utat, hanem egymást is kezelni kell. Néha egyetlen visszafojtott megjegyzés többet ér, mint egy megnyert vita.
 

 

